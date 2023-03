‘Ze willen het beeld van blanke mannen doen verdwijnen’: Antwerpse Arenberg moet ‘woke’ portretten vervangen

De foto’s van internationaal gerenommeerd fotograaf Mous Lamrabat moesten de gerenoveerde trappenhal van het theatergebouw een diversere en hedendaagse look geven. Maar daar was het stadsbestuur het niet mee eens.

“Ik heb geen probleem met het initiatief om de diversiteit van de stad tot uiting te brengen in de Arenberg, ook niet als het om vrouwen met hoofddoek gaat”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) bij de krant. “Maar het stoort mij dat men het beeld van blanke mannen wil doen verdwijnen. Zo probeert men de geschiedenis te wissen onder druk van de wokecultuur”, aldus Lemmens.

Hij vond gehoor bij schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). Die laat de foto’s verplaatsen naar andere plekken in de Arenberg. Eén foto van een vrouw met een sluier is al weggehaald, en zal volgens Daoud ‘prominent’ in de inkomhal te zien zijn. De drie andere foto’s verdwijnen in de paasvakantie, die komen uiteindelijk in vernieuwde foyer te hangen.

De portretten in de traphal van de Arenbergschouwburg in Antwerpen. Beeld rv

“Aan deze cancelcultuur doe ik niet mee”, zo reageert Nabilla Ait Daoud donderdagochtend op Radio 1. “Het gaat hier niet zomaar om schilderijen van blanke mannen die zijn weggehaald, maar om historische figuren die onze stad mee groot hebben gemaakt. Denk maar aan Pieter Appelmans, een van de architecten van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.”

De cultuurschepen benadrukt wel dat ze de foto’s van Lamrabat nooit woke heeft genoemd. “Ik vind die portretten fantastisch. Ze tonen onze stad in al haar diversiteit, hoofddoek of niet. Het gaat mij over een directeur, een ambtenaar van Antwerpen, die op eigen houtje historische schilderijen laat weghalen.”

De beslissing hierrond zou eind vorig jaar al genomen zijn, en was volgens Gazet Van Antwerpen een van de redenen voor Arenberg-directeur Milan Rutten om eind februari ontslag te nemen. Op de vraag of een cultuurhuis dan wel toestemming moet vragen over wat er aan de muren hangt, zei Daoud het volgende: “We bemoeien ons niet met wat er op de planken verschijnt. Maar als het gaat om historische werken als dit gaat het wel degelijk om een politieke beslissing. Zoiets moet met het stadsbestuur overlegd worden, en dat is niet gebeurd.”

Fotograaf Lamrabat reageert alvast teleurgesteld bij Gazet Van Antwerpen: “Ik vertrek vanuit mijn leefwereld, dus ja, er staan soms vrouwen met een hoofddoek op de foto, want mijn moeder en zussen dragen die.” De foto’s gaan volgens hem dus ook duidelijk niet over cultuur of religie. “Jongeren snappen dit ook”, aldus Lamrabat.