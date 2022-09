‘Ze was de grootmoeder van de hele wereld’: Britse koningin Elizabeth (96) overleden

De Britse koningin Elizabeth is overleden. Tijdens haar regeerperiode van zeven decennia veranderde Groot-Brittannië ingrijpend. De Queen was voor de Britten altijd de rots in de branding.

Al de hele dag verzamelden reporters en sympathisanten voor het paleis in Balmoral, waar de koningin verbleef. De sfeer onder de mensen buiten, die haar in de gietende regen kwamen ondersteuren, was heel somber.

Alle kinderen van de Queen - Charles, Anne, Edward en Andrew - waren bij haar. Ook de prinsen William en Harry waren onderweg om bij haar te zijn. De wereld hield zijn adem in, nadat Buckingham Palace een officieel communiqué verstuurde, waarin het paleis meldde dat de koningin “onder medisch toezicht” stond.

Omdat het koningshuis anders met geen woord rept over de gezondheid van het staatshoofd, wist iedereen meteen: dit is ernstig. De koningin moest ook al verstek laten gaan voor een online meeting met politici.

Eerder deze week liet ze ook al ontslagnemend premier Boris Johnson naar Balmoral komen, omdat haar toestand het niet meer toeliet om naar Londen te reizen. Ook de nieuwe premier Liz Truss heeft haar in Balmoral gesproken. “Ze heeft de regeringswissel dus zelf nog geregeld”, zegt VK-specialist Harry De Paepe. “Daaraan zie je: ze is plichtbewust gebleven tot het einde.”

Elizabeth II besteeg de troon op 6 februari 1952, al werd ze pas het jaar erop officieel gekroond. Ze was de dochter van George VI, die het land door de Tweede Wereldoorlog loodste. Elizabeth zou haar betovergrootmoeder, Queen Victoria, voorbijsteken en de langst regerende Britse monarch worden.

“Ze was zelfs de langst regerende vrouw in de wereldgeschiedenis”, zegt royaltywatcher Mario Danneels. “Ze stond aan het hoofd van de beroemdste familie in het Verenigd Koninkrijk. Omdat ze zo lang op de troon zat, werd ze een beetje de grootmoeder van heel de wereld.”

De Queen werd vooral geroemd om haar rustige vastheid. Terwijl haar familie van de ene in de andere controverse tuimelde, bleef zij er stoïcijns boven staan. Dat haar zus Margaret in de jaren 50 met een gescheiden ex-jachtpiloot wilde trouwen - group captain Peter Townsend, die niet van adel was - creëerde toen heel wat ophef.

Koningin Elizabeth, vlak voor haar ontmoeting met de nieuwe premier Liz Truss. Beeld AP

Sindsdien heeft de familie heel wat andere watertjes doorzwommen. Zoals de Netflix-serie The Crown heel mooi aantoont, veranderde het Verenigd Koninkrijk onder Elizabeth volledig. Het oude wereldrijk werd gereduceerd tot een status van een min of meer gewoon West-Europees land. “Als mensen van 70 jaar geleden zouden terugkomen, dan zouden ze het land niet meer herkennen”, zegt De Paepe. “Enkel de Queen nog wel.”

Volgens Danneels heeft ze altijd een pragmatische, zelfs een moderne houding aangenomen. Uiteindelijk stond ze ook toe dat Charles met Camilla trouwde, zoals ze ook toeliet dat Harry met de Amerikaanse Meghan Markle - net als Camilla een gescheiden vrouw - in het huwelijksbootje stapte.

Maar de drama’s in de familie hadden natuurlijk een weerslag op haar. Prinses Diana kwam tragisch om het leven. Haar favoriete zoon Andrew werd in de nasleep van het Epstein-schandaal beticht van seks met een minderjarig meisje.

De dood van prins Philip vorig jaar, die 73 aan haar zijde heeft gestaan, bracht de Queen een grote slag toe. “Nadien is ze ferm vermagerd”, zegt Danneels. “Dan is het slecht beginnen gaan met haar. De koningin was haar klankbord kwijt, de enige mens die ooit normaal heeft gedaan tegen haar.”

In beeld: Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth II en haar gezin in 1960. Beeld AFP

Queen Elizabeth II en Prince Philip in Nieuw-Zeeland, 1977. Beeld Getty Images

Diana en koningin Elizabeth in 1987. Beeld AP

Queen Elizabeth II tijdens een militaire parade in juni 2022. Beeld Getty Images

Koningin Elizabeth bij de begrafenisceremonie van Prince Philip. Een foto die symbolisch was voor de toenmalige coronamaatregelen en de wereld rondging. Beeld REUTERS