‘Ze had geen idee wat er gebeurd was toen ze wakker werd’: 3-jarig meisje overleefde schietpartij in Thais kinderdagverblijf

Toen speurders de crèche donderdag doorzochten troffen ze het meisje, geïdentificeerd als Paweenuch Supolwong, wakker en levend aan, schrijft de BBC zondag. ‘Ze had geen idee wat er gebeurd was toen ze wakker werd’, aldus haar grootvader aan de Britse openbare omroep.

De ouders van het meisje kregen te horen dat al de kinderen in het kinderdagverblijf gedood waren. Haar moeder, die tijdens de week in hoofdstad Bangkok werkt, moest haar op video zien om te geloven dat haar dochtertje toch nog leefde.

Hoe Paweenuch het verschrikkelijke drama precies kon overleven, is onduidelijk. Waarschijnlijk dacht de dader dat ze al dood was. Agenten vinden haar later onder een dekentje. Wakker en opgekruld rond de lichamen van haar klasgenootjes. Ze heeft geen idee van wat er gebeurd is, vertelt de opa van het meisje later aan de BBC. “Ze dacht dat haar vriendjes nog sliepen.”

Inmiddels hebben Paweenuchs grootouders haar verteld dat haar vriendjes zijn overleden. Het 3-jarige meisje kan het maar niet begrijpen. Zo blijft ze maar vragen naar haar beste vriendinnetje. “Ze wil gewoon elke dag naar school. We moeten haar blijven vertellen dat die dicht is. Ze is te jong om de dood te begrijpen”, zegt haar moeder.

De dader doodde ook zijn vrouw, voor hij ook zichzelf van het leven beroofde. Het motief voor de aanval is nog niet bekend, maar de politie zei dat de ex-agent in juni werd ontslagen wegens drugsgebruik.

