Zaterdag wordt (eindelijk) regen verwacht: komt er daarmee ook een einde aan de aanhoudende droogte in Vlaanderen?

Een donker wolkje met regendruppels. Wie de weersvoorspellingen van het KMI erbij neemt, ziet dat er nu zaterdag (eindelijk) regen verwacht wordt. “Mogelijk valt de eerste regen al in de nacht van vrijdag op zaterdag”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Maar dat zijn fragmentarische buien. Het gaat niet om een aaneengesloten regenzone die over het hele land trekt en 12 uur of 24 uur lang aanhoudt.”

Kortom, het is niet zo dat die regen zaterdag de droogte waar we nu al meer dan een maand in zitten plotsklaps zal verhelpen. Dus reikt de blik van weermannen en experten verder. Ook volgende week zal het immers regenen.

“Wat dat geeft, valt nog af te wachten”, zegt Dehenauw. “De eerste signalen dat er regen aankomt, worden nu al enkele dagen op rij bevestigd. Maar het is een week op voorhand moeilijk te bepalen hoe hard of waar het juist zal regenen.”

Dat is ook de boodschap die Dehenauw zal geven op de droogtecommissie, waar het KMI donderdag aanschuift aan tafel. Vorige week nog klonk het dat “bijkomende drastische maatregelen in de loop van september onafwendbaar worden bij het uitblijven van significante neerslag”.

Zitten we al op dat punt? De leden van de droogtecommissie hielden de lippen woensdag stijf op elkaar.

Ze deden vorige week wel al een voorafname op wat die mogelijke maatregelen zouden kunnen inhouden. Dat is in Vlaanderen overigens vastgelegd in een wetenschappelijk onderbouwd plan.

In de eerste plaats zou het onttrekken van water langs en het vaarverkeer op het Albertkanaal - waar Vlaanderen 40 procent van haar drinkwater haalt - en het kanaal Gent-Terneuzen verder ingeperkt worden. Maar ook algemene maatregelen zoals een sproeiverbod of verdere beperkingen op het onttrekken van water zijn dan een optie.

Kritieke situatie

De situatie blijft kritiek. Daarom riep de droogtecommissie vorige week nogmaals op om zuinig te blijven omspringen met (drink)water.

Doordat het debiet in de rivieren zakt en dus minder water naar de zee stroomt, treedt er op steeds meer plaatsen verzilting op. Dat betekent dat zout water uit de zee oprukt naar het binnenland, wat het moeilijker maakt om drinkwater te winnen. Al gaat het niet enkel om drinkwater. Ook blauwalgen rukken op. Dat is een bacterie die bij warm weer in stilstaand water voorkomt.

“Blauwalgen komen elke zomer voor, maar de schaal waarop dat nu gebeurt, is wel echt uniek”, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven). Omdat blauwalg gevaarlijk is, geldt dus op meer en meer plaatsen een zwemverbod en mag op die plekken geen drinkwater gewonnen worden.

Anderzijds is het wel opvallend dat het debiet van de Maas minder laag staat dan experten hadden gevreesd. “Dat debiet is door de regen van twee weken geleden blijven hangen op 38 kubieke meter per seconde”, zegt Willems. “Eerlijk: het debiet zakt trager dan we gedacht hadden. Al is de verwachting wel dat het verder zal zakken. Hoeveel? Dat hangt ervan af hoeveel het volgende week zal regenen.”