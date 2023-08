Zangeres Lizzo mag optreden tijdens Super Bowl vergeten na beschuldigingen

Lizzo (35) werd vlak na verschillende aantijgingen van wangedrag uit de lijst van mogelijke kandidaten gehaald, zo stelt de bron die werkt bij de NFL. Nochtans zou de Amerikaanse zangeres een grote kans hebben gemaakt om in 2024 op te treden tijdens de Super Bowl. De wereldberoemde halftime show is een van de grootste televisiemomenten in de Verenigde Staten. In het verleden passeerden de grootste sterren al, onder wie Rihanna, Beyoncé, Bruce Springsteen en The Weeknd.

De ‘About Damn Time’-zangeres ligt momenteel serieus onder vuur nadat ze begin deze maand door drie achtergronddanseressen (Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez) werd aangeklaagd voor seksueel wangedrag, het creëren van een vijandige werkomgeving en bodyshaming. Daarnaast zou de zangeres haar zwarte danseressen anders behandelen dan haar witte teamleden én een danseres ontslagen hebben wegens gewichtstoename.

Eerder deze week kwamen nog zes nieuwe klachten over Lizzo binnen, die te maken hebben met een “seksueel geladen omgeving” en het niet betalen van werknemers. De beschuldigingen werden gemaakt door voormalige werknemers van de zangeres, die meewerkten aan het programma Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls. Lizzo zelf stond aan het roer van het programma, als producer en als presentatrice.