Zangeres en actrice Jane Birkin (76) overleden

De Brits-Franse Jane Birkin, op 14 december 1946 geboren in Londen, werd wereldberoemd met ‘Je ‘t aime, moi non plus’, het duet dat ze opnam met Serge Gainsbourg. De Fransman, met wie Birkin twaalf jaar lang een koppel vormde, had het nummer eerst geschreven voor Brigitte Bardot, maar die vond het te gewaagd.

Birkin startte haar carrière in de Britse cinema. Een eerste rol had ze in 1965 in The Knack ...and How to Get It en later was ze te zien in onder meer Blowup van regisseur Michelangelo Antonioni.

De Franse carrière van de Britse begon in 1968 met een rol in Slogan van Pierre Grimblat. Ze leerde er tegenspeler Serge Gainsbourg kennen. De twee werden een koppel en in 1971 werd hun dochter Charlotte geboren. In 1980 gingen ze uiteen.

Onder impuls van Gainsbourg vatte ze ook een zangcarrière aan, goed voor veertien studioalbums. Maar ze bleef eveneens actief in de filmwereld, zowel in Frankrijk als het buitenland. Ze speelde onder meer in La Piscine van Jacques Deray, met Alain Delon en Romy Schneider al tegenspelers.

Naast Charlotte Gainsbourg had Birkin nog twee andere dochters. Kate Barry, een fotografe, kreeg ze met de Britse componist John Barry. En met regisseur Jacques Doillon volgde nog een derde dochter, Lou Doillon. In 2013 moest de actrice en zangeres onverwacht afscheid nemen van haar dochter Kate Barry. Ze overleed na een val uit het raam van haar appartement in Parijs.

Birkin was ook jarenlang goed bevriend met de vorig jaar overleden zanger Arno Hintjens. De zangeres - naar wie de befaamde Birkin-bag vernoemd is - kreeg in 2021 een beroerte. Ze had recentelijk optredens afgelast wegens gezondheidsredenen.