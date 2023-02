Zanger R. Kelly moet jaar langer in de cel zitten in misbruikzaak

Negentien van de twintig jaar waar R. Kelly tot veroordeeld is, zullen overlappen met de celstraf die hij al uitzit. In totaal hoeft de artiest dus maar een jaar langer in de gevangenis door te brengen. De zanger kan nu na ongeveer 31 jaar op vrije voeten komen.

Aanklagers vroegen de rechter om R. Kelly te veroordelen tot een celstraf van 25 jaar en die toe te voegen aan de al bestaande celstraf.

De zaak in Chicago volgde na een eerdere misbruikzaak in de staat Illinois waarin hij werd vrijgesproken. Vorig jaar juni kreeg de zanger, die sinds 2019 in afwachting van zijn rechtszaken vastzit, in New York een celstraf van dertig jaar voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had (minderjarige) vrouwen te misbruiken.