Zanger en acteur Iwein Segers verliest broer na zonneslag en orgaanfalen in Spanje

Op donderdag 7 juli vertrok Lander Segers vanuit het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port op wandeltocht naar Compostela. ‘Ik ging eigenlijk nog niet vertrekken, maar de benen zijn goed, dus heb een voorsprongske op mezelf genomen... Mooimooimooi, steilsteilsteil die Pierineejows!’, plaatste hij op Facebook donderdagavond.

De volgende dag ging het echter mis. Op sociale media liet Lander vrijdagavond weten dat hij een zonneslag had opgelopen tijdens zijn staptocht. Hij vertrok ‘s anderendaags nog, maar belandde in het ziekenhuis en overleed daar even later aan orgaanfalen.

‘Dag Perekop, moge mama je vleugels geven op je tocht’ stuurde ik zaterdag 9 juli, je was al vertrokken. Lander, mijn broer, held en grote voorbeeld voor altijd’, plaatste broer Iwein Segers op Facebook.

Lander (48) was leerkracht in basisschool VBS Terbank in Heverlee en laat twee kinderen achter.