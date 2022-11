Zal Bolsonaro verkiezingsuitslag erkennen? Achterban werpt wegblokkades op

Bolsonaro verloor zondag de presidentsverkiezingen in een nek-aan-nekrace. Zijn uitdager, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, haalde 50,9 procent van de stemmen, de extreemrechtse Bolsonaro 49,1. In aanloop naar de verkiezingen suggereerde Bolsonaro dat hij zich niet bij een verlies zou neerleggen. Maar sinds de vaststelling van de uitslag is niets van hem vernomen.

Huidig vicepresident Hamilton Mourao belde maandag echter met Lula om hem te feliciteren en adviseurs van Bolsonaro zouden hem adviseren de uitslag te accepteren.

Protesten

Uit protest tegen de resultaten van de presidentsverkiezingen in Brazilië hebben aanhangers van uittredend president Bolsonaro meer dan tweehonderd wegblokkades opgeworpen in het land. Zij kunnen het verlies van hun kandidaat niet verkroppen. Onder de demonstranten bevonden zich ook veel vrachtwagenchauffeurs. De president had de prijzen van diesel verlaagd en vrachtwagenchauffeurs vormen een belangrijke deel van zijn achterban.

Truckers blokkeren een snelweg nabij Rio de Janeiro. Beeld Getty Images

Volgens diverse media troffen de blokkades belangrijke verkeersroutes zoals een verbindingsweg tussen metropolen Rio de Janeiro en São Paulo. Er ontstonden daardoor kilometerslange files, maar de gevreesde uitbarstingen van geweld bleven gelukkig uit. De voorzitter van het Hooggerechtshof heeft de politie inmiddels bevolen om een einde te maken aan de blokkades.

Volgens minister Faria zou Bolsonaro de blokkades willen opbreken.