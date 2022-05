Zaak-Schild & Vrienden loopt opnieuw vertraging op door slordigheid van Justitie: ‘Een Belgenmop’

Maandagmiddag zou de Gentse raadkamer zich normaliter buigen over een vraag tot doorverwijzing van twaalf leden van Schild & Vrienden naar de correctionele rechtbank. Maar door een blunder van de griffie van de betrokken raadkamer, wordt de beslissende fase van de strafprocedure opnieuw vertraagt. Drie van de twaalf inverdenkinggestelden van de extreemrechtse groepering kregen geen oproep als verdachten maar als benadeelden. Een slordigheid, waardoor één van de advocaten van de drie, uitstel vroeg tijdens de zitting. Volgens de advocate kon haar cliënt zich “niet tijdig” verdedigen. De verkeerde oproepbrief werd in maart verstuurd.

De burgerlijke partijen reageren in eerste instantie “zeer ontstemd” over het uitstel. Jos Vander Velpen, die als advocaat optreedt voor de Liga van de Mensenrechten- een van de burgerlijke partijen- is niet te spreken over de menselijke fout. Vander Velpen: “Dit noemen ze in Nederland een Belgenmop, want zoiets kan blijkbaar enkel maar in België gebeuren,” zegt hij. “Iedereen kan blunderen, maar we hebben in deze zaak al veel meegemaakt. Ze sleept al jaren aan, en er zijn al veel schijnbewegingen geweest door de verdachten. Op het moment van de waarheid is dit gewoon het hobbeltje te veel.”

Van Der Velpen wijst liever niet met een vingertje naar het parket. “De vorderingen van het parket zijn voor het merendeel grosso modo degelijk te noemen. Iedereen hoopte gewoon dat de strafprocedure eindelijk zou afgesloten worden.” Op 20 juni zal de Gentse raadkamer zich opnieuw buigen over de beslissende fase van de strafprocedure. Pas nadien kan het publieke proces volgen.