Zaak Schild & Vrienden eindelijk in beslissende fase? Dit riskeren Dries Van Langenhove en co.

Vijf jaar na het onderzoek naar Schild & Vrienden zal de Gentse raadkamer vandaag mogelijk beslissen of er voldoende bezwaren zijn om Dries Van Langenhove en elf andere leden te vervolgen. De beschuldigingen zijn niet min: inbreuken op de racismewet én het verspreiden van denkbeelden op grond van rassensuperioriteit of rassenhaat in groepsverband, die onder meer door memes in gesloten chatgroepen werden gedeeld. Ook een inbreuk op de wapenwet werd voorzien: Van Langenhove verkocht het verboden middel pepperspray via het internet.

Opvallend is dat Van Langenhove en co. ook doorverwezen zouden kunnen worden wegens inbreuk op de negationismewet. Zo werden er in de besloten groepen waarin Schild & Vrienden actief was spotprenten gedeeld en grappen gemaakt over gaskamers en verbrandingsovens in de concentratiekampen. Vooral een aantal burgerlijke partijen drongen aan op vervolging van het minimaliseren en ridiculiseren van die genocide.

Obstakels

De hele zaak kwam naar boven in 2018 door een uitzending van Pano. Het Gentse parket vorderde een dag later een gerechtelijk onderzoek voor de waslijst aan inbreuken. Nadat de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove in 2021 was opgeheven, volgde er al snel een resem klachten van enkele burgerlijke partijen, zoals Unia (het Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme), de Liga voor Mensenrechten, de UGent, Jihad Van Puymbroeck en eremagistraat Henri Heimans. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, aanvankelijk ook burgerlijke partij in de zaak, trok zich later in de procedure terug.

De procedure ging niet van een leien dakje: zo was er de poging tot wraking van de onderzoeksrechter en een poging om de zaak te onttrekken aan het hof van beroep van Gent. De Kamer van Inbeschuldiging werd ook verzocht om vermeende nietigheden te onderzoeken. Uiteindelijk werden alle onderzoeksverrichtingen correct bevonden.

Momenteel zit de onderzoeksfase in een beslissende fase en is het afwachten wat de raadkamer beslist - en of er geen verassingen meer komen. Sommige verdachten hebben bijvoorbeeld eerder al opschorting van uitspraak gevraagd. Dat wil zeggen dat een eenvoudige schuldigverklaring zou volstaan, waardoor ze een openbaar proces kunnen vermijden. Of de raadkamer op bijkomende verzoeken zal ingaan, is de vraag.

Als er toch een uitspraak komt, kunnen alle betrokken partijen in hoger beroep gaan, zodat de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van Gent zich pas in het najaar zal moeten uitspreken. Pas als de verwijzing definitief is, kan het proces doorgaan en zal geoordeeld worden of de feiten daadwerkelijk bewezen zijn.

Van Langenhove en co. riskeren gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar en/of geldboetes van 208 tot 40.000 euro. Voor het verkopen van wapens kan de gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar oplopen en de geldboete van 800 tot 200.000 euro. Veroordeelden kunnen ook ontzet worden uit hun rechten om een openbaar ambt te vervullen of verkozen te worden. Voor Van Langenhove is deze bijkomende straf mogelijk een hypotheek op zijn politieke toekomst.