Yellow Tigers openen EK in eigen land met overtuigende 3-0-zege tegen Hongarije

Het team van Kris Vansnick moest absoluut winnen van Hongarije, op papier het zwakste team in de poule. De Yellow Tigers schoten uitstekend uit de startblokken, ze stoomden door naar 15-5 in de eerste set. Daarin kwamen ze dan ook niet meer in de problemen: 25-16. In de tweede set kreeg de Hongaarse coach evenmin zijn team op de rails. Via 10-5 en 18-8 ging het naar 25-15. De Tigers kenden ook in de derde set geen genade. Het stond snel 7-0. De Hongaren werden naar de slachtbank geleid, ondanks wat tegenstribbelen op het eind: 25-19.

Zaterdag om 20 uur nemen de Yellow Tigers het op tegen Slovenië. Daarna volgen nog duels met Oekraïne op 21 augustus, Polen op 22 augustus en tweevoudig regerend wereldkampioen Servië op 24 augustus. De top vier van elk van de vier poules stoot door naar de achtste finales.

Vier landen

Het EK vrouwenvolley vindt dit jaar plaats in vier landen: Estland, Duitsland, Italië en dus ook België. Alle duels in de groep van de Tigers staan in Gent op de agenda, de knock-outfase volgt nadien (grotendeels) in het Brusselse Paleis 12.

De voorbereiding van de Tigers verliep allerminst rimpelloos. Gert Vande Broek, jarenlang bondscoach, kreeg midden juni van de tuchtraad van de volleybond een schorsing van een jaar na beschuldigingen van intimidatie aan zijn adres door voormalige speelsters van de nationale ploeg. Vande Broek ging in beroep maar zette tegelijkertijd een stap opzij als bondscoach, totdat er een definitieve uitspraak komt. Kris Vansnick, al sinds 2006 als assistent aan de slag bij de Tigers, nam het roer over.

Italië won in 2021 de vorige EK-editie. De Tigers verloren toen in de achtste finales tegen Le Azzurre. Hun beste EK-resultaat is een bronzen medaille in 2013. Vorig jaar bereikten de Belgische volleyvrouwen op het WK de tweede groepsfase. Uiteindelijk eindigden ze knap als negende.