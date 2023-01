Wouter Vandenhaute zet stap terug bij Anderlecht en wordt ‘niet-uitvoerend voorzitter’

Wouter Vandenhaute kwam afgelopen week zwaar onder vuur te liggen. In een open brief eisten de fans zijn ontslag na de teleurstellende sportieve resultaten en het afscheid van opleidingshoofd Jean Kindermans. Ook het ontslag van Vincent Kompany en de daaropvolgende aanstelling van Felice Mazzu zette kwaad bloed bij de supporters.

Als reactie op de heisa riep Vandenhaute vrijdag de Raad van Bestuur samen. Daar deelde hij zijn beslissing mee om een stap terug te zetten. “Wouter Vandenhaute zet zijn mandaat als uitvoerend voorzitter om in een mandaat van niet-uitvoerend voorzitter”, klinkt het vanavond op de website van Anderlecht. “Hij laat de dagelijkse leiding over aan de twee CEO’s, Kenneth Bornauw (Non-Sports) en Jesper Fredberg (Sports).”

“De Raad van Bestuur betreurt de commotie die in de voorbije dagen ontstaan is rond Jean Kindermans”, gaat paars-wit verder. “De bestuursleden onderschrijven ondubbelzinnig het belang van de jeugdacademie voor de club en de verdiensten van Jean Kindermans, alsook de nood om te blijven vernieuwen. Binnen deze ambitie is het de intentie van de club om samen met Jean Kindermans verder te werken aan de toekomst van Neerpede.”

“Ondanks een zware week voor iedereen die de club een warm hart toedraagt, zitten de Raad van Bestuur, de aandeelhouders en het management op één lijn wat de toekomst betreft. De club hoopt dat ook de supporters de rangen zullen sluiten en als één man achter de club blijven staan.”

In een reeks video’s reageert Vandenhaute zelf op de commotie van de voorbije weken en maanden. Daarin steekt hij onder meer de hand in eigen boezem wat betreft het afscheid van Vincent Kompany. “Achteraf had ik misschien meer mijn best moeten doen om Kompany langer bij ons te houden”, klinkt het.