Wout Van Aert wint ongemeen spannende tijdrit, pakt Prijs van de Superstrijdlust én verbreekt recordaantal punten

Van Aert finishte in 47 minuten en 59 seconden in Rocamadour. Derde was Vingegaards grootste concurrent, de Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) op 27 seconden. Het was de zesde ritzege voor Jumbo-Visma, de ploeg die ook drie truien (geel, groen en bollen) bezit. Van Aert won er daar drie van, behalve die van vandaag ook nog de vierde rit naar Calais en de achtste rit naar Lausanne. Op zijn palmares staan nu negen Tourritten.

Met 480 punten verbrak Van Aert vandaag ook het recordaantal punten voor de groene trui, dat sinds de Tour van 2018 op naam van Peter Sagan stond met 477 punten.

Morgen eindigt de Tour op de Champs-Élysées in Parijs, een rit die vorig jaar ook door Van Aert werd gewonnen. Zonder ongelukken pakt Vingegaard daar definitief het geel.

Wout van Aert (r.) begroet zijn teamgenoot Jonas Vingegaard bij aankomst van de tijdrit. Beeld BELGA

De spanning om wie de winnaar wordt van de Tour de France was gisteren na de laatste Pyreneeënrit al verdwenen. Vingegaard verdedigt nu een voorsprong van 3 minuten en 34 seconden op de Sloveen Tadej Pogacar. Ook de derde plaats van de Brit Geraint Thomas (+8 minuten en 13 seconden) lijkt vast te liggen.

Twee jaar geleden ging het op de voorlaatste dag wel mis voor Jumbo-Visma toen de Sloveen Primoz Roglic de gele trui nog verspeelde aan zijn landgenoot Pogacar. Maar toen was het verschil vooraf minder dan een minuut.

Superstrijdlust

Van Aert won vandaag trouwens ook de prijs van de Superstrijdlust. Volgens de organisatie werd Van Aert “unaniem” verkozen tot meest strijdlustige renner van deze Tour. De uitslag kwam tot stand op basis van een beslissing van de jury onder leiding van koersdirecteur Thierry Gouvenou, waarbij ook het publiek een stem had.

De laatste Belg die de Prijs van de Superstrijdlust won, was Paul Wellens in 1978. Nog drie andere Belgen wonnen de Superstrijdlust: Eddy Pauwels (1962), Rik Van Looy (1963) en Eddy Merckx (1969, 1970, 1974 en 1975).

De groene trui volgt Fransman Franck Bonnamour op. De Prijs van de Superstrijdlust wordt uitgereikt sinds 1952.

Gele trui Jonas Vingegaard. Beeld AP

Lees ook ‘Ik zit ademloos te kijken, voor het eerst sinds 1989’: waarom de Tour dit jaar ook leken bekoort Analyse: Draagt de koning van de Tour nu een geel of groen shirt?