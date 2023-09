Wout van Aert verovert de eindzege in de Tour of Britain: ‘Dacht dat de eindzege foetsie was’

De slotrit werd na 89 km even stilgelegd door een zwaar ongeval in Treorchy, dat op de route van het peloton lag. Na een twintigtal minuten kon de wedstrijd hervat worden. Carlos Rodriguez zette Van Aert vervolgens onder druk door op 50 km van de aankomst in de aanval te trekken. Hij haalde het uiteindelijk met elf seconden voorsprong, maar dat volstond niet om Van Aert de eindzege te ontfutselen.

Van Aert schreef de Ronde van Groot-Brittannië twee jaar geleden ook al op zijn naam. Toen won hij liefst vier ritten. In deze editie pakte hij enkel de overwinning in de vijfde etappe van donderdag in Felixstowe. In de eerste vier ritten bereidde hij wel telkens de sprintoverwinningen van zijn Nederlandse ploegmaat Olav Kooij voor.

‘Ik had toen een moeilijk moment’

“Ik moet al mijn teamgenoten bedanken voor deze eindzege”, zei hij na afloop. “Zonder hen stond ik hier niet met deze leiderstrui. Heel de ronde waren zij van onschatbare waarde. Het moet nog zowat vijftien kilometer geweest zijn wanneer Rodriguez in de aanval trok. Ik had toen echt een heel moeilijk moment en dacht dat de eindzege meteen foetsie was. Steven Kruijswijk en Nathan Van Hooydonck kwamen terug bij mij en daardoor kwam ik er weer bovenop. Zij zorgden ervoor dat de kloof met Rodriguez nooit echt te groot werd.”

In volle finale zat Van Aert wel helemaal alleen. “Eens we de voorlaatste klim achter de rug hadden maakte ik een overzicht van wie er nog allemaal voorop reed”, aldus Van Aert. “Dat bleken er niet zoveel meer te zijn. Mijn geloof in de eindwinst steeg ook beetje per beetje want op de klim werd ik er niet afgereden door de rest. Ik heb op de slotklim dan nog eens alles gegeven en dan was het binnen. Dit is een mooie rittenkoers die ik aan mijn erelijst kan toevoegen. Veel voorsprong heb ik niet in de eindstand van het algemeen klassement maar ik ben wel netjes de winnaar.”

Eerder dit seizoen was Van Aert de beste in de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden. In Glasgow werd hij begin augustus vicewereldkampioen op de weg.

Van Aert volgt op de erelijst in Groot-Brittannië de Spanjaard Gonzalo Serrano op.

Carlos Rodriguez (IGD) is first to the top of Caerphilly Mountain second time around.



A fast descent into the town centre is all that separates the Spaniard from winning the stage.#TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/q6HUSyjIYE — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) 10 september 2023