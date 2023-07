Wout van Aert verlaat de Tour om bij hoogzwangere vrouw te zijn: ‘Helemaal geen dilemma’

Voor de Tour begon, was al duidelijk dat een voortijdig vertrek van Van Aert tot de mogelijkheden behoorde. Van Aert gaat donderdag niet meer van start in de achttiende etappe.

Zijn ploeg Jumbo-Visma maakte het nieuws vanochtend bekend. In een video op Twitter, die gisterenochtend werd opgenomen, geeft Van Aert meer uitleg bij zijn vertrek. “Het is een raar gevoel langs de ene kant, maar het is helemaal geen dilemma”, zegt onze landgenoot.

“Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger. Het begint een beetje te dringen thuis en in overeenkomst met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is”, legt Van Aert uit.

Wout van Aert won dit jaar, in tegenstelling tot 2022 toen hij schitterde met drie etappezeges, geen enkele rit. Hij werd wel twee keer tweede en twee keer derde en verrichtte heel wat nuttig werk voor geletruidrager Jonas Vingegaard. In het klassement was hij 23e en eerste Belg op ruim anderhalf uur van teamgenoot Vingegaard.