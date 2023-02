Wout van Aert past voor Strade Bianche: ‘Ik wil rijden om te kunnen winnen en dat zit er nog niet in’

De reden voor zijn afwezigheid legt Van Aert bij de ziekte die hem velde bij het begin van zijn trainingskamp in Tenerife. “Na een paar dagen was ik wel al beter, maar het heeft mijn trainingen wel wat verstoord. Daardoor hebben we beslist dat het beter is om wat langer op hoogtestage te blijven”, zegt Van Aert in een video op de kanalen van Jumbo-Visma. “We denken dat het niet mogelijk zal zijn om in topvorm aan de start te staan van de Strade Bianche.”

De eerstvolgende wedstrijd van Van Aert wordt de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, die volgende week maandag van start gaat. “Ik wil rijden om te kunnen winnen en dat zit er op dit moment nog niet in. Ik heb nog eventjes tijd nodig, maar soms is het bijstellen van de plannen nodig. Ik kijk vol goeie moed uit naar de Vlaamse klassiekers die eraan komen.”