Wout van Aert overweegt WK tijdrijden te skippen en zet alles op de wegrit in Australië

“Mijn najaar zal toegespitst zijn op eendagskoersen en zo’n tijdrit bereid je het best voor met uitsluitend training. Die keuze is nog niet definitief. Ik heb er met de ploeg over gesproken, maar we hakken die knoop pas door na de Tour”, vertelt Wout van Aert vanop de hoogtestage in Sierra Nevada tegen Pro Cycling Magazine.

Het is niet in Zuid-Spanje op 2.300 meter boven de zeespiegel dat dit idee om het WK tijdrijden te laten schieten, is gerijpt. Al in het voorjaar lag dit plan op tafel en werd er tussen Van Aert, bondscoach Sven Vanthourenhout en Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, overleg gepleegd over de invulling van het najaar. “Het is een denkpiste, maar we hakken de knoop pas door na de Tour”, zegt sportief manager Merijn Zeeman.

Wout van Aert op de Sierra Nevada met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. Beeld Jumbo-Visma

Van Aert werd de voorbije twee jaar telkens tweede op het WK tijdrijden na Filippo Ganna. Vorig jaar in Brugge kwam hij amper zes seconden te kort voor de regenboogtrui. Een week later in de wegrit merkte Van Aert echter dat de topvorm misschien al weg was en of de ultieme voorbereiding op de wegrit wat verstoord werd door het toeleven naar de tijdrit. Van Aert wil tijdens de wegrit in Wollongong absoluut revanche pakken voor het WK in Leuven en is daartoe bereid de tijdrit op te offeren. Net voor het WK rijdt hij de GP’s van Quebec en Montréal. Zij moeten de laatste opstap worden naar de wereldtitel op de weg. De tijdrit mag dat doel niet in de weg te staan.

Van Aert besliste eerder al om eind juni de BK-tijdrit (23 juni) te laten vallen. Het wil echter niet zeggen dat het tijdrijden voorgoed naar het achterplan zal verhuizen. Dat hij de BK-tijdrit skipt, is omdat het overlapt met zijn hoogtestage op de Tour in Tignes. De tijdrit in de Dauphiné (8 juni) en de Tour (1 juli) zijn wel grote doelen de komende weken. Tijdens de hoogtestage in Sierra Nevada traint Van Aert om de vier dagen op de tijdritfiets.

Beeld Photo News