Wout van Aert krijgt boete voor sluikstorten en riskeert tijdstraf bij volgende overtreding

Wout Van Aert. Beeld BELGA

Wout van Aert kreeg gisteren na de rit nog een boete aangesmeerd. Niet omdat hij volgens de jury iets verkeerds had gedaan in de sprint, wel omdat hij zich tijdens de rit schuldig had gemaakt aan sluikstorten - hij gooide afval weg in een zone waar dat niet toegelaten was. Hij moet 500 euro betalen.