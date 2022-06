Wout van Aert gooit armen in de lucht, maar wordt op streep geklopt door Gaudu: ‘Nu ben ik zelf de loser’

Na de baaldag van gisteren kreeg Wout van Aert een kans om het geel te heroveren. En dat op de eerste aankomst bergop . De Chastreix-Sancy was 6,2 kilometer klimmen aan 5,6 procent met pieken tot 8 procent. “Als ik er op twee kilometer van de finish nog aanhang, maak ik een goede kans”, zei Van Aert vooraf.

Maar eerst de heuvelachtige aanloop naar die slotberg. Met vier renners die er na een dikke kilometer vandoor gingen. Jonas Wilsly (Uno-X), Thomas Champion (Cofidis), Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) en Omer Goldstein (IsraelPremTech) sloegen de handen in elkaar. Die laatste haakte al snel weer af, terwijl het resterend trio net voor halfweg koers het gezelschap kreeg van drie nieuwe namen: bergkoning Pierre Rolland, Alexis Gougeard en Miguel Heidemann. Alle drie van B&B, de Franse wielerformatie reed met vier vooraan.

Het TotalEnergies van gele trui Alexis Vuillermoz controleerde. Eerst op de Côte de Saint-Vert van derde categorie, nadien ook op het vlakkere middengedeelte. De kloof schommelde daardoor steeds rond de drie minuten. Op de Côte de Besse-en-Chandesse spatte de kopgroep uit elkaar. Gougeard, Heidemann en Champion pasten.

Met nog zo’n 30 kilometer voor de boeg nam Jumbo-Visma het heft in handen. Opeens smolt de achterstand als sneeuw voor de zon. Van Aert en co. wilden zich dit keer niet laten verrassen. Wilsly spartelde nog even tegen, maar op de eerste hectometers van de Chastreix-Sancy was de samensmelting een feit.

Op die Chastreix-Sancy hielden de knechten van Van Aert het tempo hoog. Ontsnappen was een haast onmogelijke klus. Net voor de vod van één kilometer kreeg Van Aert zelf het lastig, maar zijn Jumbo-kompanen hielpen hem er weer bovenop. Aangezien de slotkilometer een pak vlakker liep, kon Van Aert zo in polepositie aan zijn sprint beginnen.

Lang leek Van Aert ook op weg naar die tweede ritzege - zo dacht hij zelf ook - want de groene trui gooide nog voor de finish de armen in de lucht. De Fransman David Gaudu kwam er met een ultieme jump echter nog over. Van Aert zag het meteen: niet eerste, wel tweede. Zijn gezicht sprak boekdelen. Een troostprijs: Van Aert herovert wel het geel, want leider Vuillermoz moest lossen op de slotklim.

‘Ik ben beschaamd’

In het flashinterview was Van Aert scherp voor zichzelf. “Dit is een grote beginnersfout. Ik ben beschaamd, want de ploeg heeft een hele dag hard gewerkt. Om het dan op deze manier weg te geven... pijnlijk. Ik heb het al gezien bij collega’s en al veel mee gelachen. Nu ben ik zelf de loser.”

Of het de eerste keer is dat dit Van Aert overkomt? “Ik denk het wel, zeker in zo’n grote koers. Hopelijk gebeurt dit niet meer. Je verliest heel veel snelheid als je begint te juichen en die fractie van een seconde maakt op zo’n aankomst het verschil. Ik heb hier geen woorden voor...”