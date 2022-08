Wordt de lucht rond Zaventem een lage-emissiezone? ‘Alleen al vorig weekend zagen we 20 overtredingen’

Voor het eerst in twintig jaar ligt er vandaag een kaart op tafel die feitelijk aangeeft hoeveel geluidshinder de bewoners rond Zaventem ondervinden van de vliegtuigen die aankomen en opstijgen op Brussels Airport. Het langverwachte geluidskadaster, dat De Morgen kon inkijken, toont welke gemeenten overvlogen worden, op welk tijdstip, met welke vliegtuigen en in welke periode. Het werd opgesteld door het team van de federale ombudsman voor het luchtverkeer, Philippe Touwaide.

Het kadaster vormt de ideale basis om werk te maken van een vliegwet: een wet die de verschillende vliegroutes rond Zaventem vastklikt en de regels bepaalt voor toekomstige wijzigingen. De regering-De Croo heeft zich voorgenomen om zo’n vliegwet uit te werken. Het zou een einde maken aan de politieke en juridische uitputtingsslag die al decennia wordt uitgevochten rond de geluidsoverlast. Al dreigt er ook deze legislatuur nog maar weinig te bewegen.

Wilde Westen

Dat er íéts moet gebeuren, staat vast. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar heeft de ombudsman 184 geluidsovertredingen vastgesteld bij opstijgende vliegtuigen. Dat is meer dan in heel 2021, een coronajaar, toen de teller op 160 stond. Het gaat om vliegtuigen die niet ’s nachts mogen opstijgen maar dat toch doen (bijvoorbeeld door een vertraging), die de wettelijke lawaailimiet overschrijden of die opstijgen tijdens de drie ‘stille nachten’ tussen vrijdag en maandag.

Zaventem wordt stilaan het Wilde Westen van de Europese luchthavens, vreest Touwaide. “Alleen al vorig weekend zagen we 20 overtredingen. Dat komt omdat de regels en de controles in Brussel veel lakser zijn dan in Amsterdam, Londen, Parijs of Duitsland. Vliegmaatschappijen weten dit en zetten hun meest lawaaierige toestel in op Brussel.”

De ombudsman pleit voor strengere controles en voor de invoering van een lage-emissiezone rond Zaventem. Daarmee zouden de luidste en meest vervuilende vliegtuigen worden geweerd, zoals dat in sommige steden met vervuilende auto’s gebeurt. “Een ingreep die voor iedereen rond Zaventem, in welke windrichting dan ook, voordeel zou opleveren.”

Twintig keer zo duur

Volgens luchtvaartspecialist Luk De Wilde zijn vliegtuigen die nu van de band rollen bij Airbus en Boeing al 15 tot 20 procent minder lawaaierig dan de vorige generatie. Maatschappijen stappen stilaan over op deze modellen. Op Zaventem zouden er ook steeds meer inspanningen worden gedaan om te verduurzamen. “Toch valt er zeker iets te zeggen voor een lage-emissiezone om die omslag verder aan te moedigen”, zegt De Wilde.

Beeld Airportmediation

Zelf benadrukt Brussels Airport dat maatschappijen nu al tot drie keer hogere luchthaventarieven moeten betalen voor vervuilende toestellen dan voor propere. “In de nieuwe tarieven, die we aan het voorbereiden zijn, willen we dat verschil zelfs twintig keer zo groot maken”, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.