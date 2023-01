Worden langdurig werkzoekenden aan hun lot overgelaten? ‘De cijfers zijn ontnuchterend’

Het goede nieuws is dat het aantal werkzoekenden in Vlaanderen lager is dan ooit. Op dit moment zijn ongeveer 178.000 mensen op zoek naar een job. Met dank aan de enorme krapte op de Vlaamse jobmarkt. Meer dan één op de twintig jobs staat momenteel open. Werkgevers kunnen met andere woorden niet al te kieskeurig zijn als ze versterking zoeken.

Toch heeft dit verhaal ook een donkere rand. Wie de groep werkzoekenden onder de loep neemt, merkt namelijk dat een steeds groter aandeel al twee jaar of langer op zoek is naar een baan. Op dit moment gaat het om 36 procent van alle werkzoekenden, ruim één op de drie. In deze groep zitten vooral 60-plussers, laaggeschoolden en personen met een arbeidsbeperking. Maar waarom winnen zij aan belang?

Beeld RV

Om na te gaan hoe de opvolging door de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB verloopt, werden 41.011 personen die minstens twee jaar werkzoekend waren een jaar lang gevolgd, van oktober 2021 tot 2022. Na dat jaar bleek minder dan 5 procent onder hen een opleiding te hebben gevolgd, minder dan 7 procent volgde werkplekleren en bijna 13 procent kreeg een verplichte sollicitatie. In totaal gaat het om minder dan een kwart.

Ontnuchterend

“De cijfers zijn ontnuchterend”, zegt Vlaams Parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit), die ze opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns (cd&v). “Deze mensen hebben extra begeleiding nodig, maar blijven in de kou staan.” Volgens de Vlaamse socialisten moet de VDAB individueler en meer aanklampend te werk gaan, onder meer met extra lessen Nederlands. “Minder bandwerk, meer maatwerk”, aldus Verbeurgt.

De VDAB erkent dat de activering van erg langdurig werkzoekenden extra aandacht verdient. “Het is een heel diverse groep waar we met prioriteit naar kijken”, zegt woordvoerster Joke Van Bommel. Tegelijk blijft dat een enorme uitdaging. “Vaak hebben ze een gebrek aan zelfvertrouwen, hebben ze al een tijdje geen werkervaring meer opgedaan en hebben ze al heel vaak ‘neen’ te horen gekregen.”

Brugpensioen

Eén van de moeilijk bereikbare groepen zijn de 60-plussers. VDAB heeft de plicht hun jobaanbiedingen door te spelen, maar zelf zijn ze niet verplicht om actief naar een job te zoeken. “Velen onder hen zitten in het SWT-stelsel (het oude brugpensioen, ADB), maar beschouwen dat als hun pensioen. Dat zijn dus heel moeilijke gesprekken voor onze bemiddelaars”, zegt Van Bommel.

Daarnaast is er een groep van ‘niet-inzetbaren op lange termijn’: mensen die zodanig veel andere problemen hebben dat werken volgens VDAB nu niet aan de orde is. Zij kampen bijvoorbeeld met een verslaving of gezinsproblemen. “Filter je hen eruit, dan is op dit moment 19 procent van die langdurig werkzoekenden in opleiding of in een voorbereidend traject naar een opleiding”, aldus Van Bommel.

Binnenkort worden in Gent en Antwerpen proefprojecten opgezet om samen met de stadsdiensten deze ‘niet-inzetbaren’ te bereiken.