Woningprijzen eind 2022 iets gedaald, maar nog steeds hoger dan jaar eerder: dit zijn de prijzen in uw gemeente

Op basis van de geregistreerde verkoopakten blijkt volgens Statbel dat de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in Vlaanderen in het vierde kwartaal 285.000 euro bedroeg. In het derde kwartaal was dat nog 295.000 euro.

De prijs van een open bebouwing daalde van 400.000 naar 390.000 euro in het vierde kwartaal. Voor een appartement daalde de mediaanprijs van 240.000 naar 239.000 euro in het vierde kwartaal.

Dat neemt niet weg dat een huis of appartement kopen in 2022 duurder was dan in 2021. In Vlaanderen kostte een gesloten of halfopen bebouwing 7,5 procent meer dan in 2021 (285.000 euro). Open bebouwingen (395.000 euro) en ook appartementen (235.000 euro) waren 6,8 procent duurder. In heel België lag de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in 2022 nog steeds 20.000 euro hoger dan in 2021. Een open bebouwing kostte vorig jaar 23.000 euro meer dan het jaar daarvoor, voor een appartement bedroeg de meerkost 11.000 euro.

De Vlaamse gemeenten waar het vastgoed het duurst was in 2022 waren Knokke-Heist en Sint-Martems-Latem, goed voor een mediaanprijs van 750.000 euro voor een huis. Voor een open bebouwing was dat in Sint-Martens-Latem zelfs 950.000 euro, in Knokke 1.460.000 euro.

De goedkoopste gemeente in Vlaanderen was Menen, met een mediaanprijs voor een huis van 179.000 euro.

Ook voor appartementen scoorde Knokke het hoogst, met een mediaanprijs van 545.000 euro. Menen was ook voor appartementen het goedkoopst, met een mediaanprijs van 149.000 euro.

De duurste gemeente van het hele land was vorig jaar het Brusselse Elsene, waar de mediaanprijs voor een woning 790.000 euro bedroeg. De goedkoopste gemeente in heel België was Hastière in Namen, met een mediaanprijs van 78.000 euro voor een woning. Bij appartementen was Knokke het duurst, en Vielsalm in Luxemburg het goedkoopst met een mediane prijs van 85.000 euro voor een appartement.