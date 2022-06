Woning kickbokser Jamal Ben Saddik aangevallen met vuurwerk: ook voorval in Merksem

De eerste aanslag gebeurde in de Zegepraalstraat in Borgerhout bij de woning van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik. Verschillende woningen raakten daarbij beschadigd. Jamal Ben Saddik is een verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Hij was één van de resellers van de app die veel gebruikt werd door het Antwerpse drugsmilieu. Hij werd een jaar geleden daarvoor aangehouden en zat een maand lang in de cel.

In Merksem vond kort erna nog een aanslag met vuurwerk plaats in de Vrijhandelstraat. Of de twee aanslagen iets met elkaar te maken hebben kan het Antwerpse parket nog niet zeggen.

Schade is aanzienlijk

De ontploffingen maakten zo veel lawaai dat vijf personen in de buurt met gehoorschade naar het ziekenhuis moesten. Na verzorging mochten de slachtoffers al snel weer naar huis. De materiële schade van de aanslagen is volgens het parket wel aanzienlijk. Van arrestaties is volgens het parket voorlopig nog geen sprake.