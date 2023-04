Wonen op Mars? In dit NASA-huis zullen vier mensen een jaar lang doen alsof

Op een bemande missie naar Mars is het volgens NASA-topman Bill Nelson nog wachten tot het einde van volgend decennium, maar de voorbereidingen voor de reis die meerdere jaren zal duren zijn wel al gestart. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft NASA een onderzoekscentrum gebouwd, de Mars Dune Alpha.

Dat huis van 160 vierkante meter heeft onder meer een verticale boerderij om sla te laten groeien, een kamer voorbehouden voor medische procedures, een ontspanningsruimte en werkposten. Vier mensen zullen daarin een jaar lang leven en onderworpen worden aan verschillende stresssituaties, zoals watertekort of materiële pannes. Wie zal deelnemen aan de simulatie is nog niet bekend, al zullen het geen astronauten zijn.

NASA-verantwoordelijke Grace Douglas stelt het ge-3D-printe huis voor in Houston. Beeld REUTERS

Tijdens de simulatie zal de NASA de prestaties en cognitieve capaciteiten van de deelnemers meten om zo beter te begrijpen welke hulpbronnen ze moet voorzien tijdens een reis naar Mars. Dat is cruciaal “gezien de zeer strenge gewichtslimieten tijdens de missies”, zegt NASA-verantwoordelijke Grace Douglas.

Via een sas aan het huis komen de bewoners in een Marsomgeving terecht. Op het rode zand bevinden zich een weerstation, een toestel om bakstenen te maken, een kleine serre en een loopband, waarop de ‘valse astronauten’ kunnen lopen, opgehangen aan riemen. De loopband zal fysieke activiteiten op Mars simuleren, maar ook het verzamelen van monsters en informatie en zelfs bouwactiviteiten.

Een loopband waarmee de ‘valse’ astronauten fysieke activiteiten zullen simuleren. Beeld AFP

Het huis is gemaakt met een 3D-printer. “Dat is een van de technologieën die NASA onderzoekt om mogelijk habitats te bouwen op andere planeten of op de maan”, aldus Douglas.

Zo ziet het huis er aan de binnenkant uit:

Werkruimte. Beeld REUTERS

De badkamer. Beeld AFP

De ontspanningsruimte. Beeld REUTERS