WK wielrennen hervat na onderbreking van meer dan 50 minuten door actie demonstranten

Demonstranten hadden tussen Edinburgh en Glasgow de weg geblokeerd kort voordat de kopgroep zou passeren. De negen renners in de kopgroep en erna het volledige peloton moesten van de fiets.

Op tv-beelden was te zien dat David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, zich bij de renners had gemeld. Veel coureurs hebben plaatsgenomen in auto’s in afwachting van het vervolg. De actievoerders zelf kwamen niet in beeld.