WK-parcours lokt veel kritiek uit: ‘Dit is een absolute schande’

Tiesj Benoot noemde het “het minst mooie WK-parcours dat hij al zag" en ook Wout van Aert was volgens trainingsmakker Jan Bakelants geen fan. Remco Evenepoel zag dan weer enkele onhandige punten. “Een straat verlaten om ze 100 meter verder terug op te rijden, bijvoorbeeld. Op bepaalde plaatsen staan de dranghekken ook ver op het asfalt, wat al snel 30 à 40 centimeter ruimte kost.”

U leest het: nog voor aanvang van dit Super-WK was de WK-omloop voer voor discussie. Na de eerste wegwedstrijden, die bij de dames en heren junioren, is de kritiek eigenlijk alleen maar aangedikt. De vele bochten, de smalle wegen en het op sommige plaatsen slechte wegdek zijn een doorn in het oog van menig waarnemer. “Dit is een absolute schande”, aldus ex-ploegleider Johan Bruyneel. “Maar omdat het een evenement van de UCI zelf is, is alles in orde”, besluit hij cynisch.

What an absolute disgrace of a circuit for the Worlds in Glasgow. But since it’s an UCI owned event, everything is fine. — Johan Bruyneel 🇧🇪 (@JohanBruyneel) 5 augustus 2023

Benoît Cosnefroy, die morgen de Franse kleuren verdedigt bij de profs, liet bij L’Equipe optekenen: “De persoon die deze omloop heeft uitgestippeld is gek, toch? Volgens mij was hij of zij dronken en heeft niemand hem of haar gezegd: ‘Je zit te ver in het delirium.’”

Thijs Zonneveld, wielerjournalist bij het Nederlandse Algemeen Dagblad, schreef op Twitter dan weer “dronken te worden van alle bochten”.