Witte Huis bevestigt: meer geheime documenten gevonden in garage van Joe Biden

Maandag raakte al bekend dat Biden een klein aantal - media hadden het over een tiental - geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor bij een denktank. Na deze eerste vondst in november gingen medewerkers van Biden nog op andere plaatsen op zoek naar documenten. Nu zegt het Witte Huis dat er nog werden gevonden in de garage van president Biden in Wilmington, Delaware.

“De advocaten ontdekten tussen de persoonlijke en politieke papieren van Joe Biden een klein aantal aanvullende stukken met geclassificeerde markeringen uit de tijd van de Obama-Biden administratie”, aldus Richard Sauber, speciaal adviseur van de president, in een verklaring. “Op één na werden al deze documenten gevonden in een opslagruimte in de garage van de president in Wilmington. Eén document van één pagina werd ontdekt in een aangrenzende kamer.”

De medewerkers van Biden verwittigden onmiddellijk het ministerie van Justitie, dat een onderzoek heeft geopend naar de kwestie, en zorgde ervoor dat het de documenten in ontvangst kon nemen. Een ander huis van Biden - in Rehoboth Beach, eveneens in Delaware - werd ook doorzocht, maar daar werden geen geclassificeerde documenten gevonden.

Republikein Kevin MacCarthy sprak van 'een nieuwe misstap van de regering-Biden'. Beeld Getty Images via AFP

Biden zelf zei in een kort verklaring aan de pers dat hij zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek. De president kondigde aan dat hij de bevindingen op een later tijdstip nader zou toelichten - maar gaf geen verdere details.

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Donald Trump ondervindt juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten naar huis meenam. Biden was hier zelf ook kritisch over. De Republikeinse kopman Kevin McCarthy riep intussen het Amerikaanse Congres op een onderzoek te openen naar vertrouwelijke documenten die zijn gevonden in de privéwoning van Biden. “Het congres moet deze zaak onderzoeken”, zei hij tegen de pers, waarbij hij “een nieuwe misstap van de regering-Biden” aan de kaak stelde.