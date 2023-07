Wisselvallige zondag met soms regen

De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen, 20 of 21 graden in het centrum en 23 graden in het noordwesten, meldt het KMI. De zuidwestenwind is matig tot vaak vrij krachtig, en tot zelfs krachtig aan zee, met pieken tot 50 à 65 km/uur.

Zondagavond en -nacht bereikt een actievere storing ons land vanaf Frankrijk. Ze brengt perioden van soms aanhoudende regen en enkele donderslagen met zich mee. Deze laatste verwachten we vooral in het westen en het centrum van het land. Het oosten en zuidoosten blijven in eerste instantie gespaard van de vele regenval, maar uiteindelijk worden ook deze gebieden getroffen maandagvoormiddag. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 15 tot 18 graden elders. De zuidwestenwind is vaak matig.

Maandag start grijs met in de meeste streken perioden van regen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt vanaf het westen met soms buien. Lokaal kan er veel neerslag vallen, en ook onweer is mogelijk. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden. De matige tot bij momenten vrij krachtige zuidwestenwind draait aan het einde van de dag naar het noordwesten over het westen van het land en naar het westen in de overige streken. We verwachten rukwinden tot 60 km/uur.