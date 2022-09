Winkelkar gemiddeld 12 procent duurder dan vorig jaar: deze producten zijn het felst in prijs gestegen

Test Aankoop vergeleek in augustus de prijzen van zo’n 3.000 producten uit de supermarkten van Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize en Lidl met de prijzen van vorig jaar. Het ging daarbij zowel om A-merken, huismerken en witte producten.

Hoofdconclusie? Onze winkelkar is gemiddeld 12,33 procent duurder geworden. “De winkelkar die je vorig jaar nog voor 100 euro kocht, kost nu dus zo’n 12 euro meer. Oftewel: een gezin van twee personen dat een jaar geleden nog 390 euro (per maand, red.) aan boodschappen betaalde, betaalt nu 438 euro, of 48 euro meer”, zo schrijft VRT NWS.

Deze producten stegen het felst in prijs

Mosterd is in vergelijking met vorig jaar het felst in prijs toegenomen: zo’n 36 procent. “De oorzaak van de prijsstijging voor mosterd is niet ver te zoeken. Mosterd wordt gemaakt uit gemalen mosterdzaden, azijn, water en zout. De mosterdzaden voor de Europese markt worden voornamelijk in Rusland en Oekraïne geproduceerd en zijn door de oorlog moeilijker verkrijgbaar geworden”, aldus Test Aankoop.

Daarnaast is ook de prijs van spaghetti fel gestegen, met 35 procent. Hetzelfde geldt voor andere kruidenierswaren zoals frituurolie (+26%), koffie (+21%), mayonaise (+21%), bloem (+20%), rijst (+14%) en aardbeienconfituur (+13%). Wel nog een magere troost: chocolade steeg gemiddeld met ‘maar’ 4 procent in prijs.

Ook zuivelproducten zijn in prijs toegenomen. Je betaalt er 17 procent meer voor dan een jaar geleden. De grootste stijgers zijn jonge (gouda)kaas (+27%), halfvolle melk (+24%), yoghurt en eieren (+16%), en gemalen emmentaler (+15%).

“We zien voornamelijk dat yoghurt sinds vorige maand duurder is geworden”, licht Test Aankoop toe. “De gestegen melk- en energieprijzen, alsook de loonkosten zullen daar zeker mee te maken hebben. Dat deze prijzen op korte termijn waarschijnlijk nog wat verder zullen stijgen, mogen we verwachten door de moeilijke prijsonderhandelingen tussen Danone en verschillende supermarktketens.”

Verder zijn ook de prijzen in de vis- en de vleesafdeling toegenomen. In de visafdeling werden onder meer grijze garnalen (+33%) en kabeljauwfilet (+22%) duurder. In de vleesafdeling werd gevogelte duurder (+20%).

Tot slot heeft Test Aankoop ook gekeken naar onderhoudsproducten. Die waren gemiddeld 13 procent duurder: vaatwastabletten (+24%), allesreiniger (+16%) en wc-reiniger (+15%). Nog een laatste opvallend cijfer: groenten en fruit werden gemiddeld ‘slechts’ 5 en 4 procent duurder dan een jaar geleden.