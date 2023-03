Will Tura (82) stopt met optreden: ‘Ik laat nu vooral de dingen wat op mij afkomen’

Anderhalf jaar geleden tourde de keizer van het Vlaamse lied nog van Hasselt tot Middelkerke met zijn ‘Ronde van Vlaanderen’. Zijn allerlaatste concertreeks, zo blijkt nu. “Het gevoel om live op te treden met een band is met niks te vergelijken. Maar na 10.000 keer is het goed geweest. Het is nu aan Arthur Blanckaert om voluit van het leven te gaan genieten”, zegt Tura. “Aan het begin van mijn carrière had ik nooit kunnen bedenken dat ik zo vaak zou mogen zingen. Ik heb van ieder moment op het podium genoten en kan mijn fans daarom niet genoeg bedanken.”

De twee coronajaren, in afzondering en zonder optredens, hebben sporen nagelaten bij de zanger - tijdens de pandemie was er plots veel tijd om na te denken over zijn leven en zijn toekomst. Ook de dood van Johnny Sax, 59 jaar lang Tura’s vaste saxofonist, midden 2022, en het overlijden van zijn oudste broer Hubert, begin 2019, hebben voor krassen op de ziel gezorgd.

“Of ik Will Tura helemaal op stal heb gezet? Natuurlijk niet”, klinkt het. “Ik blijf thuis spelen en componeren. Maar ik laat nu vooral de dingen wat op mij afkomen. Gert Verhulst was de man die ervoor zorgde dat ik samen met Steve Willaert de composities voor 40-45 mocht maken. Dan was er Vergeet Barbara. Niks moet nog, sommige dingen mogen nog. Dat is een fijn gevoel.”