Will Smith deelt video na Oscar-heisa: ‘Mijn gedrag was onacceptabel’

“Het duurde even... De voorbije maanden dacht ik veel na en werkte ik aan mezelf. Jullie hadden veel vragen en daar wilde ik even tijd voor nemen om op te antwoorden”, opent de video. Will zet zich ietwat gespannen neer en begint aan een prangend vragenrondje. Want waarom excuseerde hij zich niet tegenover Chris in zijn dankwoord op de Oscars?

“Ik was op dat punt even weg van de wereld, het is allemaal wat wazig. Ik zocht contact met Chris, maar hij antwoordde dat hij nog niet klaar is voor een gesprek. Wanneer hij dat wel is, zal hij contact zoeken. Chris, ik wil me excuseren tegenover jou”, zegt de acteur recht in de camera. “Mijn gedrag was onacceptabel, ik ben er wanneer je klaar bent om te praten.”

Waarop Smith zich ook richt tot Chris’ moeder: “Ik zag een interview met Chris zijn moeder en ik realiseerde me hoeveel mensen ik raakte door het incident. Dus ik wil me ook excuseren aan Chris zijn moeder en zijn hele familie. Vooral aan Tony Rock (Chris zijn broer, red.). Wij hadden een goede band, maar die is nu waarschijnlijk onherstelbaar.”

Smith vertelde ook dat hij niet door zijn vrouw Jada werd aangespoord om in actie te schieten. “Ik maakte die keuze zelf. Jada had daar niets mee te maken.” Het pijnlijke voorval had ook effect op de familie Smith. Daarom spreekt Will ook hen toe. “Ik wil mezelf excuseren tegenover mijn familie en voor al de heisa die het ons bracht.” Verder excuseert de acteur zich tegenover de andere Oscar-genomineerden. Hij vertelt dat het nooit zijn bedoeling was om hun moment in de spotlight te stelen.

Bekijk hier de volledige verontschuldigingsvideo van Will Smith.