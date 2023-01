Wie meer verdient, zou minder moeten terugkrijgen van ziekenfonds

Er is een rechtlijnig verband tussen iemands inkomen en zijn gezondheid, blijkt uit de CM-studie Ongelijkheid in gezondheid. Op basis van gegevens van de 4,5 miljoen leden van het ziekenfonds werden 20.000 wijken in het land opgedeeld in tien categorieën op basis van het mediaaninkomen.

Daaruit blijkt dat inwoners van de wijken met het laagste mediaaninkomen 80 procent (of 1,8 keer) meer kans hebben om binnen het jaar te overlijden dan de inwoners van de rijkste wijken. Mensen in de armere wijken hebben bovendien een hoger risico op de ontwikkeling van diabetes (+51 procent) of andere chronische aandoeningen. Het risico om in invaliditeit te belanden, is zelfs 150 procent hoger.

“Die onderzoeksresultaten zijn alarmerend”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van CM. “We zijn niet gelijk als het gaat om dood en (slechte) gezondheid, we maken niet op dezelfde manier gebruik van gezondheidszorg. En dit gaat steevast ten koste van arme bevolkingsgroepen”, luidt de conclusie van het rapport.

Hoe kleiner je inkomen, hoe minder je betaalt

Van Gorp wil daarom het debat openen over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. “Moet het gezondheidsbeleid in ons land meer samenhangen met het inkomen van patiënten, wetende dat de zorgbehoefte afhankelijk is van het inkomensniveau? Dat debat moeten we voeren, met deze studie in de hand.”

Wie meer verdient, zal dus meer kunnen en moeten betalen voor gezondheidszorg. “En hoe kleiner je inkomen, hoe minder je zelf moet betalen. En dat dan gradueel”, legt Van Gorp uit in De ochtend op Radio 1. “Dit is een oproep aan alle politieke partijen: is onze sociale zekerheid ons paradepaardje en willen we daarin blijven investeren? Of gaan we te weinig middelen erin steken zodat we allemaal in de problemen komen?”

Om deze gezondheidsongelijkheid aan te pakken wil CM dat de federale overheid een methodiek opstelt op basis van meetbare doelstellingen. “Gezondheid moet heel breed worden bekeken en niet worden verengd tot één bevoegdheidsdomein. De impact op gezondheid moet bij elk beleid in eender welk bevoegdheidsdomein doorslaggevend zijn.”

Er zijn volgens de studie trouwens ook verschillen in geestelijke en preventieve gezondheidszorg. Zo ligt het risico op het gebruik van antidepressiva in armere wijken 26 procent hoger dan in de rijkste wijken en is het risico op ziekenhuisopname in de psychiatrie 2,8 keer hoger in de armste wijken.

Daarnaast stellen inwoners van de armste wijken vaker preventieve zorg uit: zij hebben 70 procent meer kans om drie jaar op rij geen contact te hebben met een tandarts en 39 procent meer risico om op de spoeddienst terecht te komen.