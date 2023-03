Wie in België huurt, blijft al te vaak in de kou staan: dat blijkt nog maar eens

Beste lezer,

Wie een woning huurt in België, is er veel slechter aan toe dan wie koopt. Dat is een realiteit die deze week nog maar eens bevestigd werd. Door de automatische indexering is de huurprijs de afgelopen jaren enorm gestegen. Huurders blijven zo een even groot aandeel van hun loon besteden aan hun woning. En dat terwijl degenen die een koopwoning betrekken dat aandeel gaandeweg zien slinken omdat een hypothecaire lening met een vaste rentevoet ervoor zorgt dat zij 20 à 25 jaar lang hetzelfde bedrag blijven betalen.

Een bijkomende factor is dat er in België heel veel huiseigenaars zijn en dat het aanbod huurwoningen daardoor te klein is om aan de vraag te voldoen. Dat zorgt voor schaarste op de huurmarkt, met veel te hoge prijzen en een slechte kwaliteit. Eigenaars weten toch dat hun appartementen of huizen vroeg of wel verhuurd zullen raken. De huurmarkt is in België beperkt gereglementeerd en de controles laten te wensen over. Goed voor de eigenaars, slecht voor de huurders: dat vat alles zo’n beetje samen.

Voor de oudere generatie is de situatie vaak nog schrijnender omdat velen terugvallen op een laag wettelijk pensioen. Gelukkig wordt er via de werkgever steeds meer gespaard voor een aanvullend pensioen. Na de carrière kan er gekozen worden om het gespaarde bedrag in één keer te laten uitbetalen of in de vorm van een vaste maandelijkse som, een lijfrente. Bijna iedereen kiest voor de eerste formule: een grote zak geld. Toch geeft de meerderheid aan om liever te willen opteren voor een mengvorm, maar dat kan op dit moment nog niet.

Besparen op uw energiefactuur blijft intussen een absolute must. In een nieuwe studie leggen een aantal energie-experts uit hoe de overheid daarbij een duwtje in de rug kan geven. Stilaan vallen de kortingen immers weg. Dat is nodig, de overheidsschuld dreigt tegen 2030 op te lopen tot meer dan 120 procent van het bruto nationaal product. Ook de Nationale Bank zal voor het eerst sinds lang verliescijfers voorleggen door de hoge rentebedragen die ze moet betalen aan de private banken. Maar dat betekent voorlopig nog geen ramp voor de belastingbetaler: er is nog een buffer.

De oorlog in Oekraïne is intussen al meer dan één jaar bezig en gaat onverminderd verder. En dat kost geld, handenvol geld. Zo moet Poetin nu op zoek naar cash bij zijn eigen zakenelite in Rusland. De Oekraïense economie staat intussen op instorten en is stilaan te vergelijken met die van Syrië of Afghanistan. Vorig jaar is het bruto nationaal product met dertig procent gekrompen, een ware ravage. En dan is er nog de enorme oorlogsschade en de heropbouw die binnenkort miljarden zal kosten.

Maar dat zijn zorgen voor morgen. Oekraïne mag in zijn strijd tegen Rusland op steun blijven rekenen van de meeste westerse landen. Zo heeft zelfs het piepkleine Luxemburg zijn steentje bijgedragen. Het leger bestaat uit minder dan 1.000 manschappen, één vrachtvliegtuig, twee helikopters die worden gedeeld met de politie en minder dan 200 vrachtwagens. En toch stuurde het 102 antitankraketten en 20.000 kogels voor machinegeweren naar het front. Opmerkelijk.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist