Wie heeft Xi Jinping benoemd? Vooral loyalisten - zo blijkt

De Chinese leider Xi Jinping heeft zijn greep op de macht verder verstevigd na het volkscongres van de communistische partij. In het Permanent Comité van het politbureau benoemde de onbetwiste leider vier nieuwe leden, die allemaal gerekend kunnen worden tot zijn naaste vertrouwelingen.

“Het zijn allemaal Xi’s mensen, een signaal dat hij zelfs ook na een derde termijn door wil gaan met regeren”, aldus Chinees politiek expert Alfred Wu Muluan van de Nationale Universiteit van Singapore tegen persbureau AFP. Dat Xi een derde termijn heeft gekregen als secretaris-generaal, is al een breuk met traditie. Het was de norm dat partijleiders na maximaal twee termijnen stopten.

Het zevenkoppige hoogste bestuursorgaan zit nu vol met partijleden die volstrekt loyaal zijn aan Xi. Twee van de nieuwe leden zijn secretarissen van de leider geweest. Partijbaas Li Qiang, verantwoordelijk voor het harde maar soms ook rommelige coronabeleid in Shanghai wordt gezien als aankomend premier, als Li Keqiang komend voorjaar zoals reeds aangekondigd met pensioen gaat.

Naaste adviseur Ding Xuexiang, Guangdong partijbaas Li Xi en partijbaas Cai Qi van Beijing zijn ook nieuw in de hoogste bestuurslaag. Chef van de machtige Disciplinecommissie Zhao Leji en topideoloog Wang Huning behielden hun zetel.

Opmerkelijk is verder dat in het nieuwe 370 leden tellende Centrale Comité belangrijke leden van het huidige economische team ontbreken, ondanks de onzekere economische vooruitzichten. Naast vicepremier Liu He (70) hebben ook ‘jongere’ leiders onder wie baas van de centrale bank Yi Gang (64), minister van Financiën Liu Kun (65) en chef van het bankentoezicht Guo Shuqing (66) geen zitting meer in het comité. Ze zullen vermoedelijk in maart bij de vorming van de nieuwe regering ook niet terugkeren.

Ook telt het Politbureau van de Communistische Partij van China voor het eerst in 25 jaar geen enkele vrouw. De samenstelling van het Politbureau, dat in totaal 24 leden telt, is zondag bekendgemaakt na afloop het 20ste partijcongres. Het Politbureau telde tot nu toe één vrouw. Maar Sun Chunlan is met pensioen gegaan en alle nieuwe leden zijn mannen.