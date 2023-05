Wie betaalt kan voortaan VTM kijken zonder reclame. Maar de zender komt zo in het vaarwater van de eigen streamingdienst

Een commerciële zender die zijn inkomsten haalt uit het verkopen van reclameblokken die het mogelijk maakt om die reclame voortaan over te slaan. Het lijkt een vreemde strategie. Maar Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv en streaming bij VTM, ziet dat anders.

De lancering van VTM GO+ is volgens hem een logische stap. VTM GO, de gratis versie van het onlineplatform, zag de voorbije vier jaar immers niet alleen het aantal gebruikers spectaculair stijgen – van 155.000 naar 890.000 maandelijks actieve accounts –ook wat die op het platform doen maakte een evolutie door. Waar VTM GO bij de start vooral een comfortdienst was, waar je recente programma’s die je gemist had kon inhalen, worden er tegenwoordig veel meer oudere programma’s uit de VTM-catalogus opgevraagd. Ook kinderprogramma’s en de speciaal voor VTM GO ontwikkelde shorties winnen aan populariteit. “VTM GO wordt steeds nadrukkelijker als een volwaardig streamingplatform gezien”, zegt Lodewyckx.

Alleen hebben die volwaardige streamingplatformen als Netflix en Disney+ een aantal opties die je bij VTM GO niet vindt. Zoals reclamevrij kijken of het downloaden van je favoriete reeks zodat je die ook onderweg of op plaatsen zonder internetontvangst kan bekijken. Extra’s die VTM GO+ voortaan wel aanbiedt, in een poging om qua kijkcomfort de voet naast die van Netflix en co. te zetten. Bovendien krijgen abonnees op zaterdag al alle afleveringen voor de komende week te zien van soaps als Familie, Home and Away en Lisa. In het aanbod zullen ook programma’s verschijnen die pas later – gratis – op een van de VTM-zenders te zien zijn.

Vaarwater

Met dat laatste dreigt VTM GO+ in het vaarwater van Streamz te komen. Die streamingdienst – een initiatief van DPG Media (het moederbedrijf boven de VTM-zenders) en Telenet – probeert immers abonnees te lokken met een mix van buitenlandse content en previews van programma’s die later op de VTM of Play-zenders te zien zijn.

Beeld VTM

Lodewyckx minimaliseert dat gevaar. “Er is amper conflict tussen wat streamers als Streamz, Netflix en Disney+ doen, en wat traditionele zenders als VTM online aanbieden. Wij zijn goed in sport, nieuws en entertainment. Streamz en co. maken vooral het verschil met fictie, films en documentaires. Streamz en VTM GO+ zullen elkaar echt niet beconcurreren.”

Al pakt VTM GO+ bij de lancering wel meteen uit met een vijfdelige docureeks over André Hazes, een titel die ook perfect op Streamz had gepast. “Er zal altijd wel een klein beetje overlap zijn”, nuanceert Lodewyckx. “Dat houdt beide programmateams scherp.”

Ook met de adverteerders zullen ze bij VTM rond de tafel moeten zitten. Die dreigen met de komst van VTM GO+ immers de toegang tot een deel van hun publiek te verliezen. Al zal het volgens Lodewyckx niet zo’n vaart lopen. Hoewel hij er naar eigen zeggen geen idee van heeft hoeveel abonnees VTM GO+ op termijn kan strikken, hoeven adverteerders geen schrik te hebben voor het bereik van hun reclameboodschappen. “Het publiek van de gratis versie van VTM GO blijft sowieso groot genoeg.”

Het betaalmodel van VTM GO+ lijkt binnenkort trouwens navolging te krijgen. Ook bij de concurrerende Play-zenders zit er een betalende versie van GoPlay aan te komen. Een concrete lanceringsdatum daarvoor is er nog niet.