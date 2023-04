WHO waarschuwt voor ‘hoog biologisch risico’ na inname van medisch laboratorium in Soedan

Nima Saeed Abid van de WHO sprak via een videoverbinding vanuit Soedan met enkele verslaggevers in het Zwitserse Genève. Hij zei dat technici geen toegang meer kregen tot het nationaal gezondheidsinstituut (National Public Health Laboratory) om het materiaal veilig te stellen.

“Dit is onze grootste zorg: laboranten hebben geen toegang meer tot het labo om het aanwezige biologische materiaal en de stoffen veilig te stellen”, zei hij zonder te specificeren welke partij de gebouwen had ingenomen. Bovendien is er ook sprake van stroomstoringen waardoor de biologische materialen niet op een correcte wijze bewaard worden. Ook de bloedvoorraden komen hierdoor in gevaar.

‘Ziekteverwekkende bom’

Een hooggeplaatste medische bron vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat het laboratorium is ingenomen door strijders van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Er is dan ook grote angst voor een uitbarsting van geweld in het nationaal gezondheidscentrum want dat zou het laboratorium kunnen herleiden tot een “ziekteverwekkende bom”, vreesde de hooggeplaatste medische bron.

“Er is een dringende en snelle internationale interventie nodig om de elektriciteit te herstellen en het laboratorium te beveiligen tegen elk gewapend conflict, omdat we worden geconfronteerd met een reëel biologisch gevaar”, voegde de bron eraan toe.

In Soedan vinden al meer dan een week zware gevechten plaats tussen het leger en de paramilitaire RSF. Volgens de laatste cijfers van de WHO zijn daarbij minstens 459 doden en 4.072 gewonden gevallen.

Door de gevechten zijn ziekenhuizen en andere essentiële diensten lamgelegd en zitten velen angstig in hun huizen verscholen met een slinkende voorraad voedsel en water.

