WHO waarschuwt voor ‘fake news’ na tweet Elon Musk over pandemieverdrag

De bewering dat de overeenkomst tot meer macht van de WHO zal leiden is vals, aldus topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persbriefing in Genève. “Dit is fake news, het zijn de landen die zullen beslissen wat er in de overeenkomst staat. Als een politicus, zakenman of iemand anders in verwarring is over wat de overeenkomst wel of niet is, willen we dat graag bespreken of uitleggen.”

De lidstaten begonnen eind februari te onderhandelen over een ontwerpovereenkomst van een pandemieverdrag. Het doel, dat volgens sommigen onhaalbaar is, is dat het in mei 2024 door de Wereldgezondheidsvergadering wordt uitgevoerd.

De WHO heeft zich in het verleden ook al boos gemaakt over uitspraken van Elon Musk. Die trekt volgens de organisatie de activiteiten en het onderzoek van wetenschappers in twijfel.