WHO waarschuwt: apenpokkenvirus explodeert in Europa

Landen moeten daarom veel meer in actie komen tegen het virus, maant de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vrijdag in een strenge verklaring. ‘Laat ik duidelijk zijn. Er is simpelweg geen ruimte om achterover te leunen’, aldus het hoofd van de WHO-regio Europa Hans Kluge in een verklaring. ‘Vooral niet hier in de Europese regio, met een snel oprukkende uitbraak die zich met elk uur uitbreidt naar nog niet eerder aangedane gebieden.’

Inmiddels turfde de WHO 4.500 officieel bevestigde gevallen van de ziekte, verspreid over 31 landen in de Europese regio. In ons land zijn tot nu toe 117 bevestigde gevallen van apenpokken geregistreerd en 1 waarschijnlijk geval. Dat maakt Sciensano woensdag bekend. Vorige week meldde het gezondheidsinstituut nog 77 bevestigde gevallen.

Van de Europese patiënten belandt zo’n 10 procent in het ziekenhuis, meestal ter observatie of om te worden geïsoleerd, maar soms ook om te worden behandeld, aldus Kluge. Er is nog niemand overleden aan het virus, maar er is wel één patiënt opgenomen op de ic, kon de WHO-bestuurder bekendmaken.

‘Volksgezondheidsalarm van internationale zorg’?

Apenpokken is in mei vanuit West-Afrika overgewaaid naar Europa, waar het vermoedelijk via twee grote evenementen voor homo- en biseksuele mannen uitwaaierde over Europa. Toch verspreidt het virus zich allang niet meer alleen via mannen die seks hebben met andere mannen: ook bij vrouwen en kinderen duikt het virus op. Reden om te zorgen voor snellere opsporing, meer bron- en contactonderzoek, en meer voorlichting, betoogde Kluge.

Vorige week overwoog de WHO nog om de hoogste alarmfase voor apenpokken af te kondigen en de uitbraak op te schalen tot een zogeheten ‘volksgezondheidsalarm van internationale zorg’. Daar zag men op het laatste moment vanaf. ‘Maar op grond van de snelle ontwikkeling en alarmerende aard van de verspreiding, zal de commissie die hiermee belast is, dit binnenkort heroverwegen’, kondigde Kluge aan.

Hoewel de ziekte niet erg besmettelijk is, in de meeste gevallen na enkele weken geneest en er vaccins tegen beschikbaar zijn, zijn gezondheidsexperts bang dat het virus evolueert tot een variant die gemakkelijker van mens tot mens springt. Een andere vrees is dat het apenpokkenvirus overslaat naar dieren en daar blijft circuleren. In Europa zou dan de situatie ontstaan die al jaren in West-Afrika heerst, waar elk jaar veel mensen toevallig besmet raken door contact met dieren.

Blaren gevuld met pus

Apenpokken begint doorgaans griepachtig, met verhoging, keelpijn, spierpijn of hoofdpijn. Daarna volgt vaak een roodachtige uitslag bij de geslachtsdelen en in het gezicht, die zich gaandeweg uitbreidt en zich kan ontwikkelen tot met pus gevulde blaren.

De irritatie droop vrijdag soms van de woorden van Kluge af: hebben we van twee jaar corona dan zo weinig geleerd? ‘Apenpokken laat opnieuw zien hoe ziekten die endemisch zijn, of opkomen in enkele landen, razendsnel kunnen uitmonden in uitbraken in veraf gelegen gebieden, en zelfs over de hele wereld’, aldus de WHO-man. ‘Deze uitbraak stelt opnieuw de politieke vastberadenheid van de individuele lidstaten en de Europese regio als geheel op de proef.’