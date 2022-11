WHO past ‘racistische en stigmatiserende’ benaming apenpokken aan naar mpox

In eerste instantie zullen zowel de benamingen ‘monkeypox’ (de Engelstalige term voor apenpokken) en ‘mpox’ gedurende een jaar nog naast elkaar worden gebruikt, om eventuele verwarring te vermijden. Daarna zal de WHO het alleen nog maar over mpox hebben.

Het zeldzame virus dook begin mei op in Europa. Sindsdien werden wereldwijd meer dan 80.000 gevallen vastgesteld in 110 landen. In ons land gaat het om 789 bevestigde gevallen.

Het virus wordt voornamelijk overgedragen door seksueel contact. De ziekte veroorzaakt griepsymptomen en een kenmerkende huiduitslag.



Lees ook Leven in tijden van apenpokken: ‘Ik heb soms de indruk dat de overheid niet beseft in welke scene ze zijn terechtgekomen’ ‘Vier uur in de rij gestaan, maar dat heb ik er wel voor over’: honderden Belgen halen prik tegen apenpokken in Frankrijk

De Amerikaanse regering van president Joe Biden maakt zich al maandenlang zorgen dat de naam apenpokken het stigma van het virus verergert, vooral onder mensen van kleur. Dit zou de vaccinatiecampagne belemmeren, zowel in de VS als wereldwijd. Gezondheidsexperts en lgbtq+-activisten hebben eveneens opgeroepen de naam van het virus te laten varen. Zij zeggen dat de naam apenpokken onnauwkeurig is en inspeelt op racistische stereotypen over Afrika.

De term ‘apenpokken’ is ontstaan toen het virus in 1958 werd ontdekt bij apen in een Deens labo. Het virus werd later echter aangetroffen bij verschillende diersoorten, vooral knaagdieren. Het eerste geval bij de mens werd in 1970 opgetekend in de Democratische Republiek Congo.