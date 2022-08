WHO adviseert mensen die besmet zijn met apenpokkenvirus zich ook van hun huisdieren te isoleren

Het medische tijdschrift The Lancet meldde de besmetting van een Italiaanse windhond van vier jaar oud in Parijs. Het dier, dat in het bezit is van twee mannen die samenwonen en een open relatie hebben, kreeg last van verscheidene symptomen die passen bij apenpokken zoals de kenmerkende blaasjes.

Mensen met apenpokken worden volgens de officiële WHO-richtlijnen nu geadviseerd om zich niet alleen van andere mensen maar ook van huisdieren te isoleren. Rosamund Lewis, expert op het gebied van apenpokken bij de WHO, vertelde woensdag aan verslaggevers dat een besmetting van mens op dier bijzonder gevaarlijk kan zijn “omdat het virus zo mogelijk op een andere manier muteert”.

De besmetting van één hond baart niet per se zorgen, stelt Lewis. “Gevaarlijk wordt het wanneer het virus zich hierdoor verder verspreidt naar een andere diersoort, die weer een andere diersoort besmet. Dan kan het virus snel muteren”, aldus de expert.

Al meer dan 35.000 besmettingen

Apenpokken werden oorspronkelijk geïdentificeerd in 1958, de eerste mens werd in 1970 besmet. Tot voor kort ging het virus alleen in landen in Centraal-Afrika rond, maar sinds begin dit jaar werden volgens de WHO meer dan 35.000 besmettingen in 92 landen gemeld. De organisatie heeft apenpokken daarom vorige maand uitgeroepen tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid.

Het virus verspreidt zich door huid-op-huidcontact maar kan ook worden overgedragen door het delen van kleding of lakens. Mannen die seks hebben met mannen worden momenteel vooral besmet met het virus, maar iedereen kan het oplopen.