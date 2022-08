WHO: ‘Aantal nieuwe apenpokkengevallen in Europa begint te dalen’

Het aantal bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus in Europese landen is opgelopen tot boven de 20.000. De WHO en de Europese gezondheidsdienst ECDC hebben 21.098 positieve tests geregistreerd. Precies een week geleden, bij de meest recente update, waren er 19.429 gevallen.

Spanje heeft de meeste positieve tests. Bijna 6.300 mensen in dat land hebben apenpokken opgelopen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (allebei ruim 3.300), Frankrijk (bijna 2.900) en Nederland (bijna 1.100). Ruim 500 mensen in Europa hebben in een ziekenhuis gelegen vanwege de klachten die bij besmetting horen. Twee mensen zijn aan apenpokken overleden.

In ons land werden 671 bevestigde gevallen gemeld. Deze week werden voor het eerst in ons land apenpokken vastgesteld bij een kind onder de drie jaar, iets wat zeer zeldzaam is.

Van ongeveer 9.000 mensen wereldwijd is de seksuele geaardheid bekend, en bij ongeveer 97 procent van hen gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Iets meer dan 3.000 positief geteste mensen hebben ook hiv. Bij ruim 200 vrouwen is het apenpokkenvirus vastgesteld.

In Noord- en Zuid-Amerika nemen de cijfers wel nog toe. Sinds het begin van dit jaar zijn in totaal 41.600 besmettingen en twaalf sterfgevallen uit 96 landen gemeld.