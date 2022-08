Weyts wil lerarentekort met flexi-jobs bestrijden: ‘Geen wondermiddel, maar wel extra instrument voor scholen’

Tijdens de coronapandemie mochten gepensioneerde leerkrachten al bijklussen, bij wijze van uitzondering. Weyts wilde die maatregel verlengen, maar kreeg een njet van de federale regering, en dus liep die op 30 juni af. Nu probeert hij het opnieuw, en hij wil de maatregel uitbreiden naar werkenden. “Als het gaat over mensen die elders al vier vijfden aan de slag zijn, kan het zelfs zonder RSZ of belasting te heffen op die paar uur dat ze in het onderwijs staan. Ze zouden les kunnen geven, een technisch vak bijvoorbeeld, of leerlingen met lesachterstand bijspijkeren, maar ook bussen van het bijzonder onderwijs begeleiden of helpen met kinderverzorging in het kleuteronderwijs. Een wonderoplossing is deze maatregel niet, maar wel een extra instrument voor onze scholen om flexibel mensen te kunnen werven.”

Tien dagen geleden stonden er in het onderwijs nog 2.400 vacatures open. Om dat probleem te bestrijden heeft Weyts al de Lerarenbonus laten goedkeuren: mensen met een master of bachelor-diploma kunnen meteen voor de klas staan, en geld verdienen, zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Dat kunnen ze halen terwijl ze werken, en voor die studie worden ze per week tot drie uur vrijgesteld, zonder loonverlies.