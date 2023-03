Weyts bereikt akkoord over (deel van) minimumdoelen tweede en derde graad secundair onderwijs

Wat moeten leerlingen minimaal kennen? Dat is de vraag die centraal staat in de hele discussie over de eindtermen, of minimumdoelen zoals de Vlaamse regering ze sinds kort noemt. Kort gezegd bevatten de minimumdoelen de leerstof waarvan de politiek wil dat alle leerlingen ze kennen.

De minister presenteert vandaag samen met de koepels een nieuw akkoord over de minimumdoelen voor de basisvorming. Dat zijn de vakken die alle leerlingen hebben. Over de specifieke eindtermen voor de richtingspecifieke vakken is nog geen akkoord. Volgens verschillende bronnen zouden die er pas zijn tegen mei.

Voor scholen betekent dit dat ze toch al een deel van de voorbereiding voor volgend schooljaar kunnen vastleggen. De laatste weken gaven verschillende directeurs te kennen dat het moeilijk was om volgend schooljaar voor te bereiden - zeker voor leerlingen die dan in het derde jaar secundair onderwijs starten. Er was immers nog geen uitsluitsel over wat daar exact zou instaan.

Van 995 naar 596 doelen

Over die minimumdoelen is al veel inkt gevloeid de voorbije jaren. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs kregen er twee jaar geleden nieuwe: de vorige dateerden nog uit de jaren negentig en waren aan verfrissing toe.

Maar zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het Steineronderwijs trokken naar het Grondwettelijk Hof tegen die nieuwe set eindtermen, zoals dat toen nog genoemd werd. Ze vonden die lijst zo gedetailleerd en uitgebreid dat ze zeiden geen eigen accenten meer te kunnen leggen. Het Grondwettelijk Hof gaf hen gelijk.

Terug naar de tekentafel dus voor Weyts en co. Zij hebben het afgelopen halfjaar gewerkt aan een nieuwe, versoberde set aan minimumdoelen. En de verandering voor de minimumdoelen basisvorming is behoorlijk groot. Samen met een focus op Nederlands en wiskunde, is er ook stevig gesnoeid in de minimumdoelen.

Er waren bijvoorbeeld 995 vernietigde eindtermen basisvorming voor alle finaliteiten in de 2de en 3de graad secundair en er komen nu 596 minimumdoelen basisvorming. Scholen en leerkrachten krijgen daardoor ook meer vrijheid om de lessen zelf in te vullen.

Eerder gaven experten die de minimumdoelen ontwikkelden al te kennen dat de twee grootste onderwijsverstrekkers, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs, te veel macht naar zich toetrokken tijdens de onderhandelingen. Ze vreesden dat de minimumdoelen te vaag zouden worden en daardoor de onderwijskwaliteit in gevaar kwam. Het was Weyts zelf die naar eigen zeggen moest tussenkomen om een consensus te vinden.

“Het is gelukt om in een aartsmoeilijk dossier bruggen te bouwen”, zegt Weyts. “We combineren meer soberheid met meer focus, meer duidelijke keuzes. En als er dan gekozen moet worden, dan kiezen we voor Nederlands, talen en wetenschappen-wiskunde – de STEM-vakken”.