Wetenschappers registreren enorme opwarming in de atmosfeer

Deze opwarming kan volgens weerdienst NoodweerBenelux impact hebben op het weer. “Als de koppeling gemaakt wordt met de lagere luchtlaag in de atmosfeer, dan kan dat leiden tot uitbraken van koude lucht op het noordelijk halfrond”, aldus weeranalist Nicolas Roose.

De fikse opwarming in de stratosfeer is vrij zeldzaam. Normaliter is het op grote hoogte in onze atmosfeer zeer koud met een temperatuur tussen -50 en -80°C. De koude lucht blijft dan vaak ook gevangen boven de Noordpool. Dat wordt ook wel de poolwervel genoemd.

Wanneer er zich een plotselinge opwarming ontwikkelt in de stratosfeer, dan kan deze koude lucht boven de Noordpool zuidwaarts geduwd worden. De kans op koude uitbraken in Noord-Amerika, Europa en Azië neemt dan toe.

Spectaculaire opwarming in de hoogste luchtlaag, stratosfeer, is ook duidelijk te zien op deze grafiek. Beeld CPD/JMA

Een Sudden Stratospheric Warming komt volgens meteorologen om de 2-3 jaar voor. Soms is de impact voelbaar tot op grondniveau met uitbraken van winterweer. Soms veroorzaakt een SSW ook het tegenovergestelde effect en kan het net vroegtijdig lenteweer opleveren.

Impact

De plotse opwarming in de stratosfeer kan gevolgen hebben, waarschuwt weeranalist Nicolas Roose. “Weermodellen houden op dit moment onvoldoende rekening met de impact van dit natuurfenomeen. Een weersverwachting wordt met de huidige technologie al onzeker vanaf een termijn van 7 dagen.”

“En met deze complexe opwarming moeten we rekening houden met sterk wisselvallige berekeningen. Dat is dus extra moeilijk voor de meteorologen”, besluit Roose.

Diepvriestemperaturen voor Noord-Amerika

De laatste keer dat een Sudden Stratospheric Warming zich heeft voorgedaan was 5 januari 2021. Toen werd het noorden van Amerika ondergedompeld in arctische lucht met een historisch koude uitbraak sinds 1989. “De extreem koude lucht was toen ook verantwoordelijk voor problemen met het elektriciteitsnet in Texas, meer dan 300 doden en 27 miljard dollar schade”, aldus NoodweerBenelux.