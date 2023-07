Wetenschappers claimen 46.000 jaar oude wormpjes gewekt te hebben uit ‘eeuwige slaap’

Doornroosje is er niks bij. Twee exemplaren van een microscopisch klein rondwormpje overleefden een ‘eeuwige slaap’ van maar liefst 46.000 jaar in de Siberische permafrost. Duizenden jaren langer dan eerder ‘herrezen’ wormpjes. Wetenschappers van onder meer de Russische Academie van Wetenschappen wisten de diertjes te ontdooien, waarna ze uit hun winterslaap ontwaakten, schrijven ze in het vakblad Plos Genetics.

De beestjes begonnen hun schoonheidsslaapje in het hol van een arctische grondeekhoorn in het late pleistoceen (2,6 miljoen tot 11.700 jaar geleden), toen er nog neanderthalers en wolharige mammoeten rondliepen. Dat hol is inmiddels fossiel en lag na 46.000 jaar aan stofstormen zo’n 40 meter diep in de Siberische permafrost begraven. In 2002 werd het uitgegraven. Omdat al hun soortgenoten inmiddels verdwenen zijn, zijn deze aaltjes meteen ook maar een nieuw beschreven soort: Panagrolaimus kolymaensis, naar de vindplaats nabij de Kolyma-rivier. Deze rondwormpjes, ook wel nematoden of aaltjes geheten, zijn alomtegenwoordig, in elke kubieke meter grond krioelen er zo’n 12 miljoen. Vrouwtjes van deze soort kunnen zich aseksueel voortplanten. Ze begonnen zich na ontwaken dan ook al snel te vermeerderen.

Wetenschappers bliezen in 2018 ook al stijf bevroren aaltjes van deze soort nieuw leven in, maar het bleef onduidelijk of het wel echt een nieuwe soort was, en hoe oud. Wat meteen de vraag doet rijzen: is dit wel echt? Is het eekhoornhol waaruit deze rondworpjes gevist zijn, niet vervuild geraakt met veel recenter materiaal. Hebben deze aaltjes niet gewoon slechts een paar decennia geslapen? De onderzoekers zelf verzekeren dat hun radiokoolstofdatering nauwkeurig is, maar sommige andere wetenschappers houden een slag om de arm. “De auteurs hebben er niet alles aan gedaan om aan te tonen dat de diertjes die ze hebben gevonden, geen oppervlakte-verontreinigingen zijn”, zegt bioloog Byron Adams van Brigham Young University tegen Scientific American.

De beerdiertjes-truc

Hoe is het mogelijk om na zo’n lange tijd weer tot leven te komen? Het lijkt erop dat de aaltjes dezelfde truc gebruiken om barre omstandigheden te overleven als zogeheten beerdiertjes, een haast onverwoestbaar microdiertje dat al eens wist te overleven aan de buitenkant van ruimtestation ISS. Het onderzoeksteam droogde nakomelingen van de P. kolymaensis-wormpjes uit. Daarop maakten de rondwormpjes zeer veel trehalose aan, een suiker die ook beerdiertjes en gistcellen beschermt tegen de verdrogingsdood. Het zuurstofverbruik en de stofwisseling daalden vervolgens tot ondetecteerbare niveaus ; de aaltjes waren schijndood. In jargon: ‘cryptobiose’.

Het team koelde de aaltjes daarna tot min 80 graden Celsius. Soortgenootjes die niet vooraf gedroogd waren stierven direct, maar de ‘trehalose-aaltjes’ overleefden. In de natuur zou zoiets overigens natuurlijk niet snel gebeuren, daar dalen temperaturen geleidelijk en uitdroging gaat niet zo abrupt.