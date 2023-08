Westerse zorgen om Chinees machtsvertoon tegen Filipijnse schepen bij omstreden Spratly-eilanden

De Chinese ambassadeur in Manilla is door het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen vanwege het incident. De Europese Unie, Australië en Japan tonen zich solidair met Manilla en hebben hun zorgen geuit.

De VS gaan een stap verder in hun afkeuring van de “gevaarlijke” acties van de Chinese kustwacht en “maritieme militie”. Washington herhaalt een eerder geuite waarschuwing dat het het zich verplicht ziet in te grijpen als Filipijnse schepen worden aangevallen met wapens. Peking toont zich in reactie hierop van geen kwaad bewust en spreekt juist over de schending van China’s soevereiniteit.

De twee landen hebben al tientallen jaren ruzie over een deel van de Spratly-eilanden, een verzameling atollen in de druk bevaren Zuid-Chinese Zee. China claimt min of meer de hele zee en alle eilanden erin als eigendom, en gedraagt zich daar ook naar.

Grote schepen van de Chinese kustwacht intimideren, blokkeren, schaduwen en rammen zelfs marineschepen van de andere landen die aanspraak maken op atollen en eilandjes in de betwiste wateren. Op onbewoonde atollen heeft China militaire posten ingericht, compleet met vliegvelden.

De Filipijnse schepen waren afgelopen weekend op weg naar Second Thomas Shoal, een atol dat sinds de jaren negentig door Filipijnse militairen wordt bewaakt. Het ringeiland zelf is 20 kilometer lang, maar is alleen bij eb helemaal te zien. Bij hoog water verdwijnt het onder de zeespiegel. Het ligt midden in een gebied met waarschuwende namen als Dangerous Ground en Mischief Reef omdat schepen er vroeger vaak vastliepen.

In 1999, op het hoogtepunt van de ruzie met China, lieten de Filipijnen er een landingsvaartuig uit de Tweede Wereldoorlog, de Sierra Madre, aan de grond lopen. Dat roestige schip dient sindsdien als basis voor een handvol Filipijnse militairen die het atol bewaken.

Bevoorrading

China heeft de Filipijnen in 2014 gevraagd het schip weg te halen, en de Chinese kustwacht probeert al jaren met grote schepen bevoorrading en vervanging van de militairen te dwarsbomen. In 2021 werden daarbij voor het eerst waterkanonnen gebruikt.

Dat gebeurde zaterdag opnieuw. Met waterkanonnen beschoot de Chinese kustwacht twee Filipijnse schepen, die volgens de Filipijnen voorraden voedsel, water en brandstof brachten. Als gevolg van de Chinese actie kon een van die schepen zijn meegebrachte voorraden niet lossen, en konden militairen op de Sierra Madre niet worden afgelost.

De Zuid-Chinese Zee is van groot strategisch belang. Grofweg een derde van de wereldhandel wordt per schip over deze zee vervoerd. China claimt nagenoeg de hele zee voor zichzelf en gebruikt zijn groeiende marine en kustwacht om die claims kracht bij de zetten. Andere landen die aan de zee grenzen betwisten het Chinese eigendomsrecht over delen ervan. Behalve de Filipijnen gaat het daarbij om Vietnam, Maleisië en Brunei.