Westerse wapensteun voor Oekraïne wordt opgevoerd: Denen leveren raketten om Russische schepen te beschieten

Dit is de uitkomst van een bijeenkomst van 47 landen die Oekraïne wapens leveren of het land militair willen bijstaan. Een opvallende nieuwe bijdrage is die van Denemarken. Zij gaan Oekraïne de Amerikaanse Harpoon-raket leveren. Deze antischipraket kan een ernstige bedreiging vormen voor de Russische Zwarte Zee-vloot.

“Het was een goede dag”, aldus de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin na afloop van de bijeenkomst gisteren. De conferentie, de tweede sinds vorige maand, werd gehouden om te kijken wat voor wapens het Oekraïense leger nodig heeft in de komende weken om de strijd te kunnen volhouden. De landen werden over de ontwikkelingen op het slagveld bijgepraat door de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov en de tweede man van het leger.

Het Russische leger voerde maandag opnieuw zware artilleriebeschietingen uit in de Donbas. Volgens Oekraïne lag de bestandslijn constant onder vuur. Het Oekraïense leger verdedigt in de regio’s Donetsk en Loehansk een ruim 400 kilometer lange frontlinie. De Russen proberen met name door te stoten naar Sjevjerodonetsk, de laatste grote stad in Loehansk die ze nog niet in handen hebben. De stad lag in het weekend ook flink onder vuur van de Russische artillerie.

Gevechtshelikopters

De VS, de grootste wapenleverancier van Oekraïne, belegden de conferentie om de wapenstroom gaande te houden. Onder de landen die nieuwe partijen wapens gaan leveren, is ook Tsjechië dat gevechtshelikopters stuurt. Behalve Denemarken en Tsjechië, bedankte Austin ook de Britten die sinds het begin van de invasie grote hoeveelheden wapens hebben gegeven aan Kiev.

Volgens Austin heeft het Oekraïense leger nog altijd dezelfde wapens nodig om te voorkomen dat de Russen winnen in de Donbas. Het gaat vooral om houwitsers en andere zware artillerie, tanks, pantserwagens en drones die verkenningen en aanvallen moeten uitvoeren. “De strijd wordt bepaald door de artillerie”, aldus Austin over beide legers die elkaar van grote afstand bestoken.

.@USAirForce Airmen secure 155 mm M777 towed howitzers for transport as part of U.S. security assistance to 🇺🇦 Ukraine. pic.twitter.com/u2jWcVJgQJ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 21 mei 2022

Raketaanvallen vanuit zee

Volgens de Amerikaanse minister maken de Oekraïense soldaten met grote vakkundigheid gebruik van de wapens. Hij prees de militairen vanwege hun “buitengewone moed en veerkracht”. Austin: “Oekraïne vecht al drie maanden met lef en tactische vindingrijkheid. In deze nieuwe fase vecht Oekraïne nog net zo hard en net zo goed. Oekraïne heeft de wereld de militaire en morele kracht laten zien van een vrij volk dat samenkomt om hun democratie te verdedigen tegen agressie en wreedheden.”

De Harpoon-raketten van Denemarken kunnen Oekraïne in staat stellen om een einde te maken aan de Russische raketaanvallen vanuit zee. De Russische marine voert sinds het begin van de invasie aanvallen uit met Kalibr-kruisraketten op doelwitten tot in het westen van Oekraïne. Sinds het verlies van de kruiser Moskva, opereren de Russische oorlogsschepen echter ver weg van de kust.

Met de Harpoon kunnen schepen tot op een afstand van zo’n 300 kilometer worden bestookt. Oekraïne wil graag een einde maken aan de blokkade van de havens, waaronder die van Odessa, die Rusland heeft opgelegd. Hierdoor wordt vooral de export van graan flink getroffen.