West Ham en Fiorentina plaatsen zich voor finale Conference League

Donderdagavond werd beslist wie de finale van de Conference Leauge speelt. West Ham en Basel verdedigden tegen respectievelijk AZ en Fiorentina een 2-1-voorsprong. In beide partijen kwam de wedstrijd traag op gang. In Alkmaar was het tot en met minuut 24 wachten op een noemenswaardige doelpoging. Paquetá krulde het leer héérlijk richting de verste hoek, maar de plaatsbal van de Braziliaanse balgoochelaar spatte uiteen op de paal.

AZ zocht naar een doelpunt om verlengingen af te dwingen, maar helaas voor onze noorderburen viel de goal aan de overkant. Invaller Fornals nam voormalig Club Brugge-doelman Matt Ryan te grazen met een lage schuiver.

Fiorentina kwam iets na het halfuur op voorsprong via González. De Argentijn kopte een hoekschop van Biraghi voorbij Basel-goalie Hitz tegen de touwen. Basel leek wat aangeslagen, maar de Zwitsers lieten in de tweede periode een ander gelaat zien. Ze kwamen dan ook - via Amdouni - verdiend langszij.

Fiorentina voelde de bui al hangen, maar uit het niets stonden de Italianen weer op voorsprong. Het was de onvermijdelijke González die opnieuw raak trof. Verlengingen moesten de beslissing vellen. In de extra tijd maakte Barák er in de absolute slotfase nog 1-3 van. Een absolute anticlimax voor Basel.

Beeld AFP