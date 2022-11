Werkte Vlaams Belang indirect mee aan wapendeal met Rusland?

In een eerste aflevering schreef Humo al hoe Vlaams Belang al twintig jaar lang zoete broodjes bakt met het Russische regime, in deel 2 wordt ingezoomd op de internationale trips van enkele partijtoppers. Zo reisde Filip Dewinter met onder meer zijn vaste fixer Frank Creyelman in het gezelschap van wapenhandelaren naar het Internationaal Economisch Forum op de Krim. Russisch zakenman Andrei Nazarov is covoorzitter van dit forum. Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd om de Russische economie op gang te brengen en het imago van Rusland te verbeteren.

Frank Van Oosten, een Antwerpse vastgoedmakelaar, ontmoet Nazarov op een conferentie in Wenen in 2018, waar ook Dewinter kort spreekt. De vastgoedmakelaar is ook CEO van het defensie- en ruimtevaartbedrijf Arcadia Engineering. Van Oosten heeft een goede reden voor zijn aanwezigheid: “Nazarov is een vriend van Poetin.” De ontmoeting zou zijn opgezet door Dewinter en co., maar de wapenhandelaar ontkent dat hij met Nazarov spreekt over zijn bedrijf.

Humo beschikt over mailverkeer waaruit blijkt dat Frank Van Oosten wel degelijk militair materieel bij Nazarov heeft aangeboden. De catalogus deelt Van Oosten ook met Dewinter en Frank Creyelman. “Andrei Nazarov is dé sponsor van Vlaams Belang”, zegt een informant tegen Humo. Heeft het gelobby iets opgeleverd? Dat is onduidelijk, de heren beweren van niet. Wanneer de oorlog in Oekraïne uitbreekt, neemt Vlaams Belang afstand van de Russische connectie.